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Головна Кіно У мережі показали перші кадри нового фільму із зіркою "Венздей" Дженною Ортегою

У мережі показали перші кадри нового фільму із зіркою "Венздей" Дженною Ортегою

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 09:17
Зірка "Венздей" Дженна Ортега здивувала новою роллю: перші кадри
Дженна Ортега в новому фільмі. Колаж: Новини.LIVE

Компанія B&H Film Distribution презентувала український трейлер фільму "Клара і Сонце", який восени вийде у кінотеатрах. Нову стрічку зняв володар премії "Оскар" Тайка Вайтіті, відомий за фільмами "Кролик Джоджо" та "Тор: Раґнарок".

Новини.LIVE розповість про цю стрічку детальніше.

Новий фільм з Дженою Ортегою

Картина створена за мотивами однойменного роману нобелівського лауреата Кадзуо Ішіґуро, який свого часу став світовим бестселером. Головну роль виконала зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега.

Події розгортаються у майбутньому, де технології настільки змінили світ, що суспільство фактично розділилося на окремі верстви. У центрі історії — дівчинка Джозі, яка через хворобу потребує особливої підтримки. Саме тому вона обирає собі Клару — андроїда, створеного бути штучним помічником для дітей.

Між ними швидко виникає теплий зв'язок. Поступово Клара стає для Джозі близькою подругою, а не просто помічницею. Вона допомагає дівчинці пережити складні моменти, а також змінює атмосферу в родині, яка давно живе з болем через важку втрату.

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Окрім Дженни Ортеги, у стрічці знялися Емі Адамс, Стів Бушемі, Наташа Ліонн та Міа Тарія. Над сценарієм працювали Тайка Вайтіті разом із Дейві Воллер, а сам Кадзуо Ішіґуро долучився до проєкту як виконавчий продюсер.

Українська прем'єра "Клари і Сонця" запланована на 22 жовтня. Судячи з трейлера, глядачів чекає не лише фантастична історія про майбутнє, а й емоційна розповідь про дружбу, самотність, сімейні стосунки та надію.

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Дженна Ортега фантастика новий фільм
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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