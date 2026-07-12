Этот интересный криминальный триллер в стиле «Бонни и Клайд» стоит приберечь на вечер

Фрагменты из фильма "Кэролайн из Каролины". Коллаж: Новини.LIVE

В этом году среди криминальных новинок появился фильм, который легко может понравиться поклонникам историй в духе "Бонни и Клайда". Фильм "Кэролайн из Каролины" рассказывает о случайной встрече, которая перевернула жизнь молодой девушки и втянула ее в опасное путешествие, из которого уже невозможно просто вернуться домой.

Новини.LIVE расскажут об этой картине подробнее.

Сюжет криминального триллера "Кэролайн из Каролины"

Кэролайн всю жизнь смотрела на ту самую дорогу за окном заправки и думала, что ничего интересного с ней уже не случится. Маленький техасский городок давно стал для нее ловушкой, из которой никак не удавалось вырваться. Рядом только отец, который сам поставил ее на ноги, и воспоминания о матери, исчезнувшей еще тогда, когда дочь была младенцем.

Однажды на заправку заходит парень по имени Оливер. Он ведет себя так, будто весь мир принадлежит ему, а через несколько минут умудряется провернуть небольшую махинацию прямо у сотрудников под носом. Кэролайн не может отвести от него взгляд. Для нее он олицетворяет все то, чего в ее жизни никогда не было — свободу, риск и возможность наконец-то изменить свою судьбу.

Вскоре они уже едут вместе по американскому Югу. Формально их цель — найти мать Кэролайн, но на самом деле это путешествие быстро превращается в череду авантюр. Они обманывают, воруют, убегают и постоянно придумывают новые способы добыть деньги на следующий день пути.

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Когда Кэролайн наконец находит женщину, которую искала всю жизнь, ее ждет совсем не та встреча, о которой она мечтала. Перед ней предстает измученный алкоголем человек, который не хочет ни извиняться, ни возвращать утраченное время. Для девушки это становится ударом, после которого она как будто окончательно перестает бояться последствий.

Именно тогда их аферы становятся гораздо опаснее. Очередное ограбление выходит из-под контроля, и очень скоро за влюбленной парой начинают охоту правоохранители. То, что еще недавно напоминало романтическое приключение на колесах, постепенно превращается в бегство без права на ошибку.

"Кэролайн из Каролины" не пытается сделать своих героев хорошими или плохими. Это история о двух людях, которые упорно бегут вперед, даже когда становится очевидно, что дорога ведет их в тупик. Именно поэтому за ними интересно наблюдать до последних минут.

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