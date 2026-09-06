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Главная Кино Самый ожидаемый фильм от Netflix 2027 года: новая "Нарния"

Самый ожидаемый фильм от Netflix 2027 года: новая "Нарния"

Ua ru
6 сентября 2026 19:15
"Хроники Нарнии: Племянник чародея": самый ожидаемый фильм от Netflix 2027 года
Логотип Netflix. Фото: скриншот с YouTube

Одним из самых ожидаемых фильмов Netflix в ближайшие годы станет новая экранизация произведения Клайва Стэплза Льюиса "Хроники Нарнии: Племянник чародея". За постановку взялась оскароносная режиссер Грета Гервиг, которая после успеха "Барби" решила экранизировать одну из самых известных историй о Нарнии.

Новини.LIVE расскажет, что именно известно о будущем фильме.

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Что нового готовят для фанатов "Нарнии"

Хервиг не только режиссирует картину, но и написала для нее сценарий. В центре сюжета — Дигори и Полли, которые находят путь в Лес между мирами. Через него дети попадают в разные реальности и становятся свидетелями появления Нарнии.

Эта история рассказывает о событиях, произошедших задолго до приключений Питера, Сьюзан, Эдмунда и Люси. Именно в "Небе чародея" показано, как Аслан создает Нарнию. Важной героиней станет и Джадис — будущая Белая Волшебница.

В фильме собрали впечатляющий актерский состав. Дэниел Крейг, Мерил Стрип, Кэри Маллиган и Эмма Маккей сыграют вместе с молодыми актерами Дэвидом МакКенной и Беатрис Кэмпбелл. Маккей досталась роль Джадис, а МакКенна сыграет Дигори.

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Для Хервиг эта история имеет личное значение. Она прочитала "Хроники Нарнии" еще в детстве и хорошо запомнила момент, когда Аслан создает мир с помощью пения. Именно эта сцена в свое время произвела на режиссера сильное впечатление.

Для работы над музыкой Хервиг вновь пригласила Марка Ронсона, с которым сотрудничала над "Барби". Netflix приобрел права на все семь книг "Хроник Нарнии" еще в 2018 году. Теперь компания развивает собственную версию этой вселенной после трех фильмов, вышедших в 2005, 2008 и 2010 годах.

Изначально новую "Нарнию" планировали выпустить в конце 2026 года. Впоследствии Netflix изменил планы и решил устроить полноценный прокат фильма в кинотеатрах. Первые показы в IMAX запланированы на 10 февраля 2027 года, широкий прокат стартует 12 февраля, а 2 апреля фильм станет доступен на Netflix.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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