3 романтичні фільми від Netflix: незвичайні історії про людей, які і не планували закохуватися

Фрагмент з фільму "Кохання з першого погляду". Фото: скриншот з відео

Для особливого вечора і налаштування романтичного настрою підійдуть фільми про кохання, в якому герої навіть і не думають про початок нових стосунків. Netflix має кілька таких романтичних історій — від комедії про двох асистентів до шлюбу за розрахунком і випадкового знайомства в літаку.

Редакція Новини.LIVE розповість про три стрічки, які можна подивитися, коли хочеться трохи романтики.

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"Пастка для босів" (Set It Up, 2018)

Харпер і Чарлі працюють асистентами двох керівників, які вимагають від них буквально всього: термінових доручень, роботи допізна і постійної готовності бути на зв’язку. Одного дня молоді люди вирішують, що найкращий спосіб отримати хоча б трохи особистого життя — познайомити своїх босів. План здається безпрограшним: начальники будуть зайняті одне одним, а вони нарешті зможуть видихнути.

Але романтична змова швидко виходить з-під контролю. Поки Харпер і Чарлі намагаються організувати побачення для своїх керівників, самі проводять дедалі більше часу разом. А щоб дізнатися, чим це все закінчиться, потрібно подивитися цей фільм.

"Пурпурові серця" (Purple Hearts, 2022)

Кессі потрібні гроші на лікування, а Люк, морпіх, збирається на службу. Вони майже нічого не знають одне про одного, але погоджуються на фіктивний шлюб, який має допомогти обом вирішити особисті проблеми. На папері все просто: вони грають роль подружжя, а після завершення служби кожен повертається до свого життя.

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Та обставини змушують їх провести разом значно більше часу, ніж вони планували. "Пурпурові серця" підійдуть тим, хто любить романтичні історії з драматичною складовою та героями, чиї стосунки починаються з дуже сумнівної ідеї.

"Кохання з першого погляду" (Love at First Sight, 2023)

Гедлі запізнюється на літак із Лондона до Нью-Йорка, але саме ця невдача змінює її плани. В аеропорту вона знайомиться з Олівером, і вже під час польоту між ними виникає симпатія. Вони розмовляють, жартують і проводять разом кілька годин, знаючи, що після приземлення, найімовірніше, більше ніколи не побачаться.

Саме на цій випадковій зустрічі й побудований фільм. Гедлі та Олівер гублять одне одного в аеропорту, а далі історія перетворюється на низку збігів і спроб долі знову звести двох людей. Це варіант точно підійде для осіннього вечора.

Раніше ми писали про те, які фільми про тварин розповідають не лише про дружбу людини й улюбленця, а й про складні періоди життя, підтримку та нові початки. Загалом мова про кілька таких історій, які підійдуть для перегляду всією родиною.

Також Новини.LIVE повідомляли, що цього року українські режисери представили кілька нових фільмів, які вже вийшли на екрани. Серед них — трилер "Кіллхаус", історична драма "Всі відтінки спокуси" та екранізація роману "Вічник".