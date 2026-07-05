Що подивитися ввечері: 3 нові українських фільми з оригінальним сюжетом

Фрагменти з фільму "Всі відтінки спокуси". Колаж: Новини.LIVE

Наші режисери продовжують знімати фільми, які можуть зацікавити навіть вибагливого глядача. Нові прем'єри дедалі частіше викликають жваві обговорення після сеансу.

Якщо ви шукаєте щось цікаве для перегляду, Новини.LIVE радять звернути увагу на три новинки українського кіно.

"Кіллхаус"

Першою у добірці стала стрічка режисера Любомира Левицького. Це напружений екшн-трилер, в основу якого покладені реальні події перших місяців повномасштабної війни. За сюжетом подружжя намагається врятувати свою доньку з окупованої території, але їхня місія швидко перетворюється на боротьбу за виживання. Коли цивільні опиняються під обстрілами, до операції долучаються українські військові, розвідка та спецслужби. Ситуація ускладнюється ще більше після появи американської журналістки, яка теж стає частиною небезпечної гри, де кожне рішення може коштувати життя.

"Всі відтінки спокуси"

Зовсім іншу атмосферу пропонує нам фільм "Всі відтінки спокуси". Глядачів переносять до Львова кінця XIX століття. Молода Амелія повертається додому після весілля та планує почати власну справу. Проте родинний маєток зустрічає її не затишком, а інтригами та прихованою ворожістю. Це історія про людські пристрасті, заздрість, боротьбу за владу і ціну, яку доводиться платити за власні мрії.

"Вічник"

Для тих, хто віддає перевагу глибоким і неквапливим історіям, варто звернути увагу на цю стрічку. Картина створена за мотивами відомого роману Мирослава Дочинця та розповідає про долю карпатського довгожителя, який прожив понад століття. Перед глядачем проходить життя людини, що пережила війни, втрати та складні випробування. Попри все це, герой не втратив здатності бачити добро у світі та залишився вірним власним принципам.

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