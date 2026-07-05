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Главная Кино Сохраните подборку: 3 яркие новинки украинского кино, которые вас удивят

Сохраните подборку: 3 яркие новинки украинского кино, которые вас удивят

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 19:18
Что посмотреть вечером: 3 новых украинских фильма с оригинальным сюжетом
Фрагменты из фильма "Все оттенки соблазна". Коллаж: Новини.LIVE

Наши режиссеры продолжают снимать фильмы, которые могут заинтересовать даже самого взыскательного зрителя. Новые премьеры все чаще вызывают оживленные обсуждения после сеанса.

Если вы ищете что-то интересное для просмотра, Новини.LIVE советуют обратить внимание на три новинки украинского кино.

"Киллхаус"

Первой в подборке стала картина режиссера Любомира Левицкого. Это напряженный экшн-триллер, в основу которого положены реальные события первых месяцев полномасштабной войны. По сюжету супруги пытаются спасти свою дочь с оккупированной территории, но их миссия быстро превращается в борьбу за выживание. Когда гражданские оказываются под обстрелом, к операции подключаются украинские военные, разведка и спецслужбы. Ситуация еще больше усложняется после появления американской журналистки, которая тоже становится частью опасной игры, где каждое решение может стоить жизни.

"Все оттенки искушения"

Совершенно иную атмосферу предлагает нам фильм "Все оттенки искушения". Зрителей переносят во Львов конца XIX века. Молодая Амелия возвращается домой после свадьбы и планирует начать собственное дело. Однако семейное поместье встречает ее не уютом, а интригами и скрытой враждебностью. Это история о человеческих страстях, зависти, борьбе за власть и цене, которую приходится платить за собственные мечты.

"Вечник"

Тем, кто предпочитает глубокие и неторопливые истории, стоит обратить внимание на этот фильм. Картина создана по мотивам известного романа Мирослава Дочинца и рассказывает о судьбе карпатского долгожителя, прожившего более века. Перед зрителем проходит жизнь человека, пережившего войны, потери и сложные испытания. Несмотря на все это, герой не утратил способности видеть добро в мире и остался верным собственным принципам.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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