Найкращі фільми про здорові стосунки за версією психологів

Фрагменти з фільму "Шлюбна історія". Колаж: Новини.LIVE

Фільми можуть не лише розважати, а й допомагати краще розуміти людей поруч. Особливо це стосується історій про кохання, сім'ю та складні моменти, через які проходять пари. Психологи часто радять звертати увагу саме на такі стрічки, адже вони показують стосунки без прикрас і змушують замислитися над речами, які ми інколи не помічаємо у власному житті.

Новини.LIVE розповість про ці стрічки детальніше.

"Життя спочатку"

На перший погляд Ейпріл і Френк мають усе, про що можна мріяти: сім'ю, дітей, будинок і стабільне життя. Але за красивою картинкою ховається зовсім інша реальність. Вони давно втратили відчуття щастя й дедалі частіше звинувачують одне одного у власних невдачах.

Подружжя вирішує кардинально змінити життя та переїхати до Франції. Та виявляється, що зміна місця не завжди здатна вирішити внутрішні проблеми. Ця історія добре показує, наскільки важливо говорити про свої справжні бажання, а не накопичувати образи роками.

"Шлюбна історія"

Фільм розповідає про подружжя, яке переживає розлучення. Чарлі та Ніколь колись кохали одне одного, але поступово почали віддалятися. Коли справа доходить до розриву, колишні почуття змішуються з образами, претензіями та боротьбою за право виховувати сина. Стрічка не шукає винних. Вона показує, що навіть хороші люди можуть зробити одне одному боляче, якщо вчасно не навчаться слухати та розуміти партнера.

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"Мости округу Медісон"

Після смерті матері її діти знаходять щоденник, який відкриває несподівану сторінку її життя. Колись давно їхня мама пережила коротку, але дуже сильну історію кохання, яка змінила її назавжди. Цей фільм про вибір, відповідальність і почуття, які іноді залишаються з людиною на все життя. Після перегляду мимоволі замислюєшся над тим, наскільки непростими бувають рішення, пов'язані з коханням.

"Любов"

Жорж і Анна прожили разом десятки років. Вони давно знають одне одного краще за будь-кого іншого. Та коли жінка тяжко хворіє після інсульту, їхнє життя змінюється назавжди. Це дуже чесна й водночас болюча історія про відданість. Фільм нагадує, що справжня любов проявляється не лише в щасливих моментах, а й тоді, коли поруч із близькою людиною доводиться проходити найважчі випробування.

"Ідеальні дні"

Головний герой живе спокійним і розміреним життям у Токіо. Його будні складаються з простих речей: роботи, музики, книжок і коротких зустрічей із людьми. З боку може здатися, що в його житті нічого особливого не відбувається, але саме в цьому й полягає головна думка стрічки.

Хіраяма давно відчуває симпатію до жінки, але не намагається змінити їхні стосунки. Йому достатньо самої присутності цієї людини поруч. Фільм показує, що любов може мати різні форми, а щастя часто ховається в найпростіших моментах, які ми звикли не помічати.

Раніше ми писали про те, які фільми ідеально підходять для перегляду саме в літній сезон. В них відчувається атмосфера відпустки.

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