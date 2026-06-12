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Головна Кіно Кіно для літа: фільми, які ідеально підходять для цього сезону

Кіно для літа: фільми, які ідеально підходять для цього сезону

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 21:57
Фільми, які варто подивитися влітку: добірка найкращого кіно
Фрагмент з фільму "Квиток до раю". Кадр з відео

Літо створене для того, щоб ставити життя на паузу і просто насолоджуватися моментом. А коли хочеться підсилити цей стан розслабленості, ніщо не спрацює краще, ніж правильне кіно — з морським бризом, сонцем і легкою атмосферою відпустки. 

Якщо ви шукаєте, що подивитися теплим вечором, Новини.LIVE пропонує ці чотири чудові історії, які ідеально передають літній настрій.

Вікі Крістіна Барселона (2008)

Мабуть, одна з найвідоміших літніх історій у кінематографі. Вуді Аллен створив неймовірно красиву та стильну мелодраму, яка буквально дихає атмосферою Каталонії. Дві подруги, Вікі та Крістіна, приїжджають на відпочинок до Барселони. Вікі шукає серйозних стосунків, а Крістіна любить свободу та експерименти. Дівчата закохуються в місцевого художника Антоніо. Через це виникає любовний трикутник, а стосунки заплутуються. У фільмі зіграли Пенелопа Крус, Скарлетт Йоганссон, Ребекка Голл і Гав'єр Бардем.

Королі літа (2013)

Це історія про трьох друзів, яким добряче набридли домашні правила та вічні претензії батьків. Хлопці вирішують взяти долю у свої руки: вони тікають у ліс, будують там халабуду з підручних матеріалів і починають жити за власними законами, далеко від цивілізації. Фільм чудово передає те саме дитяче відчуття абсолютної свободи, коли попереду ціле літо, а море здається по коліна.

Ми — Мілери (2013)

Головного героя пограбували хулігани, і він втратив гроші. Тепер йому потрібно таємно перевезти товар боса через кордон, щоб віддати борг. Для цього він створює фальшиву родину з незнайомців. Разом вони вирушають у небезпечну та далеку подорож.

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Квиток до раю (2022)

Девід і Джорджія розлучені й ненавидять одне одного. Їхня доросла донька Лілі закінчила навчання і поїхала на Балі. Там вона закохалася в місцевого хлопця і вирішила вийти заміж. Батьки летять на острів разом, щоб завадити цьому весіллю. Головні ролі зіграли Джордж Клуні та Джулія Робертс.

Раніше ми писали про те, в якому новому фільмі буде можливість побачити українську телеведучу Лесю Нікітюк. Знову буде зніматися в головній ролі.

Також Новини.LIVE повідомляли, які фільми про кохання є одними з найтрагічніших в історії кіно. В них не буде щасливого кінця, а все як часто буває в житті.

літо кращі фільми добірка фільмів
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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