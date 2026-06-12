Фильмы, которые стоит посмотреть летом: подборка лучшего кино

Фрагмент из фильма "Билет в рай". Кадр из видео

Лето создано для того, чтобы остановить время и просто наслаждаться моментом. А когда хочется усилить это ощущение расслабленности, ничто не сработает лучше, чем подходящий фильм — с морским бризом, солнцем и легкой атмосферой отпуска.

Если вы ищете, что посмотреть теплым вечером, Новини.LIVE предлагает эти четыре замечательные истории, которые идеально передают летнее настроение.

Вики Кристина Барселона (2008)

Пожалуй, одна из самых известных летних историй в кинематографе. Вуди Аллен создал невероятно красивую и стильную мелодраму, которая буквально дышит атмосферой Каталонии. Две подруги, Вики и Кристина, приезжают на отдых в Барселону. Вики ищет серьезных отношений, а Кристина любит свободу и эксперименты. Девушки влюбляются в местного художника Антонио. Из-за этого возникает любовный треугольник, а отношения запутываются. В фильме снялись Пенелопа Крус, Скарлетт Йоханссон, Ребекка Холл и Хавьер Бардем.

Короли лета (2013)

Это история о трех друзьях, которым сильно надоели домашние правила и вечные претензии родителей. Ребята решают взять судьбу в свои руки: они убегают в лес, строят там лачугу из подручных материалов и начинают жить по своим законам, вдали от цивилизации. Фильм прекрасно передает то самое детское ощущение абсолютной свободы, когда впереди целое лето, а море кажется по колено.

Мы — Миллеры (2013)

Главного героя ограбили хулиганы, и он потерял деньги. Теперь ему нужно тайно перевезти товар хозяина через границу, чтобы отдать долг. Для этого он создает фальшивую семью из незнакомцев. Вместе они отправляются в опасное и далекое путешествие.

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Дэвид и Джорджия разведены и ненавидят друг друга. Их взрослая дочь Лили закончила учебу и уехала на Бали. Там она влюбилась в местного парня и решила выйти замуж. Родители летят на остров вместе, чтобы помешать этой свадьбе. Главные роли сыграли Джордж Клуни и Джулия Робертс.

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