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Главная Кино 5 фильмов об отношениях, которые психологи рекомендуют посмотреть

5 фильмов об отношениях, которые психологи рекомендуют посмотреть

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 14:43
Лучшие фильмы о здоровых отношениях по версии психологов
Фрагменты из фильма "История любви". Коллаж: Новини.LIVE

Фильмы могут не только развлекать, но и помогать лучше понимать окружающих. Особенно это касается историй о любви, семье и сложных моментах, через которые проходят пары. Психологи часто советуют обращать внимание именно на такие фильмы, ведь они показывают отношения без прикрас и заставляют задуматься о вещах, которые мы иногда не замечаем в своей жизни.

Новини.LIVE расскажет об этих фильмах подробнее.

"Жизнь сначала"

На первый взгляд у Эйприл и Фрэнка есть все, о чем можно мечтать: семья, дети, дом и стабильная жизнь. Но за красивой картинкой скрывается совсем другая реальность. Они давно утратили ощущение счастья и все чаще обвиняют друг друга в собственных неудачах.

Супруги решают кардинально изменить жизнь и переехать во Францию. Но оказывается, что смена обстановки не всегда способна решить внутренние проблемы. Эта история хорошо показывает, насколько важно говорить о своих истинных желаниях, а не накапливать обиды годами.

"Брачная история"

Фильм рассказывает о супругах, переживающих развод. Чарли и Николь когда-то любили друг друга, но постепенно начали отдаляться. Когда дело доходит до разрыва, прежние чувства смешиваются с обидами, претензиями и борьбой за право воспитывать сына. Фильм не ищет виновных. Он показывает, что даже хорошие люди могут причинить друг другу боль, если вовремя не научатся слушать и понимать партнера.

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"Мосты округа Мэдисон"

После смерти матери ее дети находят дневник, который открывает неожиданную страницу ее жизни. Когда-то давно их мама пережила короткую, но очень сильную историю любви, которая изменила ее навсегда. Этот фильм о выборе, ответственности и чувствах, которые иногда остаются с человеком на всю жизнь. После просмотра невольно задумываешься о том, насколько непростыми бывают решения, связанные с любовью.

"Любовь"

Жорж и Анна прожили вместе десятки лет. Они давно знают друг друга лучше, чем кого-либо другого. Но когда женщина тяжело заболевает после инсульта, их жизнь меняется навсегда. Это очень честная и в то же время болезненная история о преданности. Фильм напоминает, что настоящая любовь проявляется не только в счастливые моменты, но и тогда, когда рядом с близким человеком приходится проходить самые тяжелые испытания.

"Идеальные дни"

Главный герой живет спокойной и размеренной жизнью в Токио. Его будни состоят из простых вещей: работы, музыки, книг и коротких встреч с людьми. Со стороны может показаться, что в его жизни ничего особенного не происходит, но именно в этом и заключается главная мысль картины.

Хираяма давно испытывает симпатию к женщине, но не пытается изменить их отношения. Ему достаточно одного лишь присутствия этого человека рядом. Фильм показывает, что любовь может принимать разные формы, а счастье часто скрывается в самых простых моментах, которые мы привыкли не замечать.

Ранее мы писали о том, какие фильмы идеально подходят для просмотра именно в летний сезон. В них чувствуется атмосфера отпуска.

Также Новини.LIVE сообщали о трагических историях любви, которые встречаются в кино. Не во всех фильмах герои получили счастливый конец.

психология как построить счастливые отношения фильмы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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