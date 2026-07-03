Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Истории, которые тронут каждого: фильмы о животных для уютного семейного вечера

Истории, которые тронут каждого: фильмы о животных для уютного семейного вечера

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 14:32
Отличный выбор на выходные: лучшие фильмы о животных, которые подарят искренние эмоции
Фрагменты из фильма "Волк и лев". Коллаж: Новини.LIVE

Иногда лучшие киногерои не носят плащей и не спасают мир. У них могут быть лапы, хвост или крылья. Именно поэтому фильмы о животных уже много лет остаются в числе любимых у зрителей разного возраста.

Новини.LIVE отобрали несколько картин, которые  заставляют улыбаться.

"Уличный кот по кличке Боб"

Эта история основана на реальных событиях и рассказывает о мужчине, переживающем непростой период своей жизни. Джеймс едва сводит концы с концами, играет музыку на улицах и пытается избавиться от зависимости, которая в свое время почти все у него отняла.

Однажды в его жизни появляется рыжий кот. Казалось бы, случайная встреча, но именно она становится началом больших перемен. Боб сопровождает хозяина повсюду, привлекает внимание прохожих и постепенно помогает Джеймсу поверить в себя. Это очень теплая история о втором шансе и о том, как одно маленькое существо может изменить судьбу человека.

"Мой друг пингвин"

В центре сюжета — обычный рыбак, который находит на побережье маленького пингвина, едва выжившего после загрязнения нефтью. Мужчина ухаживает за птицей, лечит ее и в конце концов возвращает в океан.

Читайте также:

Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Но пингвин решает иначе. Год за годом он возвращается к своему спасителю, преодолевая огромные расстояния. Фильм показывает невероятную преданность и напоминает, что благодарность существует не только среди людей.

"Спасение Руби"

Дэниел мечтает работать в поисково-спасательном подразделении, но добиться этого оказывается гораздо сложнее, чем он думал. Однажды его путь пересекается с собакой по имени Руби, которую уже неоднократно возвращали в приют из-за ее слишком энергичного характера.

Большинство видели в ней проблему, но не Дэниел. Вместе они начинают тренировки, учатся доверять друг другу и преодолевают трудности, которые казались непреодолимыми. Это вдохновляющая история о настойчивости и о том, что иногда самый большой потенциал скрывается там, где его никто не ищет.

"Волк и лев"

После долгого отсутствия молодая женщина возвращается в дом своего детства. Именно там судьба преподносит ей неожиданный подарок — маленького волчонка и львенка, оставшихся без защиты.

Она берет на себя заботу об обоих малышах, даже не догадываясь, насколько сильно это изменит ее жизнь. С годами между ними формируется особая связь, а зрители получают возможность увидеть удивительную историю дружбы между человеком и дикими животными. Картина восхищает красивыми пейзажами и оставляет после себя ощущение настоящего чуда.

Ранее мы писали о том, какие культовые комедии можно смотреть много раз и при этом каждый раз будет смешно. Это те истории, которые с годами не теряют актуальности.

Также Новини.LIVE сообщали, что фанатам сериала "Тэд Лассо" могут понравиться и другие истории с похожей атмосферой. Так что, если вам не хватает добрых и честных фильмов, то эта подборка вам понравится.

животные лучшие фильмы подборка фильмов
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации