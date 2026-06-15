4 сериалы, после просмотра которых хочется улыбаться: подборка в стиле "Теда Лассо"

Фрагмент из сериала "Плеймейкерша". Кадр из видео

После "Теда Лассо" сложно сразу найти сериал, который вызвал бы такие же эмоции. Хочется снова увидеть героев, которым сопереживаешь, посмеяться над хорошими шутками и просто отдохнуть от бесконечного количества мрачных сюжетов. К счастью, есть несколько сериалов, которые могут подарить похожее настроение.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

"Тайный информатор"

Чарльз давно живет как бы на автомате. После смерти жены он замкнулся в себе, а отношения с дочерью постепенно стали не такими близкими, как раньше. Все меняется после случайной встречи с довольно необычным предложением.

Он соглашается помочь частной детективке и под прикрытием поселяется в доме престарелых, где нужно найти похищенную семейную реликвию. Но очень быстро становится понятно, что дело здесь не только в расследовании. Это история о людях, втором шансе и о том, что жизнь может удивить даже тогда, когда кажется, что впереди уже ничего нового нет.

"Метод Комински"

Этот сериал не пытается приукрасить старение или сделать вид, что все проблемы легко решаются. Наоборот — он честно показывает жизнь двух друзей, которые переживают непростые периоды, потери, одиночество и разочарования.

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При этом история вовсе не грустная. Здесь много точного юмора, самоиронии и тех моментов, когда после смеха вдруг хочется задуматься. Именно благодаря этой искренности сериал так легко цепляет.

"Плеймейкерша"

Айлу Гордон вряд ли кто-то назвал бы идеальным кандидатом на роль руководительницы профессиональной баскетбольной команды. По крайней мере, так думают все вокруг. Когда она получает возможность возглавить семейный клуб, большинство ждет только одного — когда все начнет разваливаться.

Но у Айлы совсем другие планы. Она упорно берется за дело и постепенно доказывает, что ее недооценивали. Сериал легкий, веселый и прекрасно показывает, как иногда самыми большими скептиками становятся именно самые близкие люди.

"О всех существах — больших и малых"

Это один из тех сериалов, которые хочется включить после тяжелого дня. Молодой ветеринар Джеймс приезжает работать в небольшую клинику в английской глубинке и постепенно становится частью очень колоритной команды. Каждая серия — это отдельная история о людях, животных и маленьких радостях повседневной жизни. А живописные пейзажи Йоркшира только добавляют сериалу особого шарма.

Если после "Теда Лассо" вам не хватает хороших историй, где нет токсичных героев и искусственной драмы ради драмы, эти сериалы могут стать отличным выбором.

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