4 серіали, після яких хочеться усміхатися: добірка у стилі "Теда Лассо"

Фрагмент з серіалу "Плеймейкерка". Кадр з відео

Після "Теда Лассо" складно одразу знайти серіал, який викликав би такі ж емоції. Хочеться знову побачити героїв, яким співпереживаєш, посміятися з добрих жартів і просто відпочити від нескінченної кількості похмурих сюжетів. На щастя, є кілька серіалів, які можуть подарувати схожий настрій.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

"Таємний інформатор"

Чарльз давно живе ніби на автоматі. Після смерті дружини він замкнувся в собі, а стосунки з донькою поступово стали не такими близькими, як колись. Усе змінюється після випадкової зустрічі з доволі незвичною пропозицією.

Він погоджується допомогти приватній детективці та під прикриттям оселяється в будинку для літніх людей, де потрібно знайти викрадену сімейну реліквію. Але дуже швидко стає зрозуміло, що справа тут не лише в розслідуванні. Це історія про людей, другий шанс і про те, що життя може здивувати навіть тоді, коли здається, що вже нічого нового попереду немає.

"Метод Комінськи"

Цей серіал не намагається прикрасити старіння чи зробити вигляд, що всі проблеми легко вирішуються. Навпаки — він чесно показує життя двох друзів, які переживають непрості періоди, втрати, самотність і розчарування.

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При цьому історія зовсім не є сумною. Тут багато влучного гумору, самоіронії та тих моментів, коли після сміху раптом хочеться замислитися. Саме через цю щирість серіал так легко чіпляє.

"Плеймейкерка"

Айлу Гордон навряд чи хтось назвав би ідеальним кандидатом на роль керівниці професійної баскетбольної команди. Принаймні так думають усі навколо. Коли вона отримує можливість очолити сімейний клуб, більшість чекає лише одного — коли все почне розвалюватися.

Та Айла має зовсім інші плани. Вона вперто береться до справи й поступово доводить, що її недооцінювали. Серіал легкий, веселий і чудово показує, як іноді найбільшими скептиками стають саме найближчі люди.

"Про всі створіння — великі й малі"

Це один із тих серіалів, які хочеться вмикати після важкого дня. Молодий ветеринар Джеймс приїжджає працювати до невеликої клініки в англійській глибинці та поступово стає частиною дуже колоритної команди. Кожна серія — це окрема історія про людей, тварин і маленькі радощі повсякденного життя. А мальовничі пейзажі Йоркширу лише додають серіалу особливого шарму.

Якщо після "Теда Лассо" вам бракує добрих історій, де немає токсичних героїв і штучної драми заради драми, ці серіали можуть стати чудовим вибором.

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