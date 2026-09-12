Чи будуть Софія та Паша разом: що готує 3 сезон "Парочки слідчих"

Фрагмент з серіалу "Парочка слідчих". Фото: скриншот з відео

Здається, що другий сезон українського детективного серіалу "Парочка слідчих" завершився зовсім недавно. Однак глядачі вже очікують продовження, яке мають показати вже цієї осені. Інтерес до серіалу справді великий. Другий сезон подивилися 3,7 мільйона глядачів. Крім того, "Парочка слідчих" увійшла до трійки найпопулярніших серіалів весни на українському телебаченні.

Новини.LIVE розповість, чим же він так запамʼятався.

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Поки прихильники чекають на нові серії, знімальна команда вже працює над продовженням. А нові кадри зі знімального майданчика лише посилюють цікавість до того, що станеться з головними героями.

Що відомо про третій сезон "Парочка слідчих"

Фінал другого сезону так і не дав чіткої відповіді на головне питання глядачів: чи будуть Софія та Паша разом. Їхні стосунки давно вийшли за межі звичайної робочої взаємодії, але остаточно визначитися з почуттями герої поки не змогли.

Тому спільні фото Юлії Буйновської та Костянтина Октябрського зі зйомок третього сезону привертають особливу увагу. Шанувальники намагаються зрозуміти, чи зміниться щось у стосунках Софії та Паші.

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Автори серіалу поки не розповідають усіх подробиць сюжету. Відомо лише, що нові справи та робочі конфлікти знову впливатимуть на особисте життя героїв. Софії та Паші доведеться не лише розслідувати злочини, а й розібратися у власних стосунках.

У відділенні також відбудуться зміни. У сюжеті з'являться нові персонажі, а звичний для героїв порядок роботи зміниться. Зокрема, до команди слідчих приєднається новий колега – Гліб Шаповал, якого зіграє харизматичний актор Влад Нікітюк.

Хто зіграє у третьому сезоні

Головні актори повернуться до своїх ролей. Юлія Буйновська знову зіграє слідчу Софію, а Костянтин Октябрський — судмедексперта Пашу.

Також у серіалі з'являться Сергій Мітрюшин, Ярослав Шахторін, Тамара Антропова, Костянтин Корецький та Яків Кучеревський.

Режисером третього сезону став Роман Барабаш. За операторську роботу відповідає Костянтин Чумаков. Серіал знімають на замовлення "1+1 Україна".

Про що "Парочка слідчих"

Головна героїня тут слідча Софія, яка приходить працювати до поліцейського відділення. Їй доводиться звикати до нового колективу, але найбільш непростими стають стосунки із судмедекспертом Пашею.

Паша має непростий характер. Він тримається відсторонено й не поспішає знаходити спільну мову з новою колегою. Водночас у своїй роботі він справжній професіонал.

Спочатку Софія та Паша часто сперечаються і по-різному дивляться на роботу. Згодом вони починають краще розуміти одне одного. Професійне партнерство поступово ускладнюється особистими почуттями.

Раніше ми писали про те, що Юлія Буйновська стала відомою широкій аудиторії після ролі в серіалі "Парочка слідчих". До цього акторка вже знімалася в українських серіалах, серед яких є драми, детективи та інші жанрові історії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Костянтин Октябрський знімався в комедіях, детективах, медичних драмах та інших українських серіалах. За роки кар’єри актор зіграв чимало різних персонажів — від комедійних героїв до більш серйозних ролей.