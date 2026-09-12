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Главная Кино "Парочка следователей" возвращается: что известно о 3-м сезоне сериала

"Парочка следователей" возвращается: что известно о 3-м сезоне сериала

Ua ru
12 сентября 2026 17:10
Будут ли София и Паша вместе: что нас ждет в 3-м сезоне "Пары следователей"
Фрагмент из сериала "Парочка следователей". Фото: скриншот из видео

Кажется, что второй сезон украинского детективного сериала "Парочка следователей" завершился совсем недавно. Однако зрители уже ждут продолжения, которое должны показать уже этой осенью. Интерес к сериалу действительно большой. Второй сезон посмотрели 3,7 миллиона зрителей. Кроме того, "Парочка следователей" вошла в тройку самых популярных сериалов весны на украинском телевидении.

Новини.LIVE расскажет, чем же он так запомнился.

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Пока поклонники ждут новых серий, съемочная команда уже работает над продолжением. А новые кадры со съемочной площадки только усиливают интерес к тому, что произойдет с главными героями.

Что известно о третьем сезоне "Парочки следователей"

Финал второго сезона так и не дал четкого ответа на главный вопрос зрителей: будут ли София и Паша вместе. Их отношения давно вышли за рамки обычного рабочего взаимодействия, но окончательно определиться со своими чувствами герои пока не смогли.

Поэтому совместные фото Юлии Буйновской и Константина Октябрьского со съемок третьего сезона привлекают особое внимание. Поклонники пытаются понять, изменится ли что-то в отношениях Софии и Паши.

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Авторы сериала пока не раскрывают всех подробностей сюжета. Известно лишь, что новые дела и конфликты на работе вновь будут влиять на личную жизнь героев. Софии и Паше придется не только расследовать преступления, но и разобраться в собственных отношениях.

В отделении также произойдут изменения. В сюжете появятся новые персонажи, а привычный для героев порядок работы изменится. В частности, к команде следователей присоединится новый коллега — Глеб Шаповал, которого сыграет харизматичный актер Влад Никитюк.

Кто сыграет в третьем сезоне

Главные актеры вернутся к своим ролям. Юлия Буйновская снова сыграет следовательницу Софию, а Константин Октябрский — судмедэксперта Пашу.

Также в сериале появятся Сергей Митрюшин, Ярослав Шахторин, Тамара Антропова, Константин Корецкий и Яков Кучеревский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режиссером третьего сезона стал Роман Барабаш. За операторскую работу отвечает Константин Чумаков. Сериал снимается по заказу "1+1 Украина".

О чем сериал "Парочка следователей"

Главная героиня — следователь София, которая устраивается на работу в полицейский участок. Ей приходится привыкать к новому коллективу, но самыми сложными оказываются отношения с судмедэкспертом Пашей.

У Паши непростой характер. Он держится отстраненно и не спешит находить общий язык с новой коллегой. В то же время в своей работе он настоящий профессионал.

Сначала София и Паша часто спорят и по-разному смотрят на работу. Со временем они начинают лучше понимать друг друга. Профессиональное партнерство постепенно усложняется личными чувствами.

Ранее мы писали о том, что Юлия Буйновская стала известна широкой аудитории после роли в сериале "Парочка следователей". До этого актриса уже снималась в украинских сериалах, среди которых есть драмы, детективы и другие жанровые истории.

Также Новини.LIVE сообщали, что Константин Октябрьский снимался в комедиях, детективах, медицинских драмах и других украинских сериалах. За годы карьеры актер сыграл немало разных персонажей — от комедийных героев до более серьезных ролей.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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