"Менталіст" через багато років: чи повернеться серіал із Патріком Джейном з новим сезоном

Патрік Джейн. Фото: скриншот з відео

Серіал "Менталіст" знову опинився в центрі уваги через 11 років після завершення. У березні 2026 року серіал з'явився на Netflix у Великій Британії, Канаді, Австралії та низці країн Латинської Америки. У Британії всі сім сезонів стали доступними 1 березня. Поява шоу на стримінгу швидко позначилася на його популярності.

Редакція Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Менш ніж за дві доби тоді "Менталіст" потрапив до глобального топ-10 Netflix, а в окремих країнах піднявся ще вище. Для серіалу, фінал якого вийшов ще у 2015 році, такий інтерес став несподіваним. Глядачі знову почали обговорювати Патріка Джейна, Терезу Лісбон та інших героїв і питати, чи може ця історія отримати продовження.

Чому глядачі знову заговорили про "Менталіста"

Серіал не був забутий і до появи на Netflix. У різних країнах його роками можна було дивитися на інших стримінгових сервісах, а фанати продовжували переглядати улюблені сезони. Але нова поява на Netflix дала "Менталісту" ще одну хвилю уваги. Платформа має величезну міжнародну аудиторію, тому старі серіали іноді отримують там друге життя. Саме це сталося і з історією Патріка Джейна.

У центрі сюжету — колишній фальшивий медіум, який після трагедії у власній родині починає допомагати поліції розкривати злочини. Його головна зброя — не зброя і не поліцейський диплом, а вміння помічати дрібниці, читати людей і змушувати підозрюваних помилятися.

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Повернення серіалу в топи Netflix закономірно породило питання: а що, як після такого успіху творці все ж вирішать зняти нові серії?

Чи хочуть актори повернутися

З цим виникає перша проблема. Саймон Бейкер, який зіграв Патріка Джейна, після завершення "Менталіста" пішов далі у своїй кар'єрі. Він не розглядає повернення до цієї ролі, а без головного героя продовження втратило б значну частину того, за що глядачі полюбили серіал.

Ще чіткіше про можливий камбек висловилася Робін Танні. У березні 2026 року акторка говорила про відродження "Менталіста" на тлі нової популярності шоу. Вона дала зрозуміти, що не планує повертатися до ролі Терези Лісбон. При цьому Танні позитивно ставиться до серіалу та рада, що через багато років ним знову зацікавилися глядачі.

Тож навіть успіх на Netflix поки не змінив позицію головних акторів.

Чим закінчився серіал

Також є інша причина, через яку новий сезон було б непросто написати. За сім сезонів Патрік Джейн пройшов довгий шлях. Його головною метою протягом більшої частини історії було знайти Кровного Джона — серійного вбивцю, який убив його дружину та доньку.

У шостому сезоні ця історія нарешті завершилася. Після цього "Менталіст" змінив напрямок і зосередився вже не на помсті Джейна, а на його житті після неї. У фіналі сьомого сезону Патрік і Лісбон одружилися. Вони дізналися, що стануть батьками, і отримали можливість почати нове життя разом.

Саме тому фінал серіалу не залишив великої сюжетної прогалини, яку потрібно було б закривати новим сезоном. Історія Джейна завершилася не на півслові, а в момент, коли герой нарешті отримав те, чого хотів.

Яким могло б бути повернення

Якщо колись творці все ж вирішать використати популярність "Менталіста", необов'язково повертати Джейна до роботи консультантом.

Один із варіантів — новий серіал у тому самому всесвіті. Наприклад, окрему історію можна було б зробити про Кімбелла Чо та його роботу після подій оригінального шоу. У такому разі знайомі персонажі могли б з'являтися час від часу, але основними героями стали б нові люди.

Інший шлях — повний перезапуск. Тоді від старого "Менталіста" залишилася б сама ідея: людина з незвичайною здатністю розуміти поведінку інших допомагає поліції розкривати складні справи.

Також є ще варіант із продовженням через багато років. Сценаристи могли б показати доросле життя дітей Джейна та Лісбон або повернутися до вже знайомих героїв через нову справу. Але такий сюжет вимагав би дуже обережного підходу, щоб не зіпсувати фінал оригінального серіалу.

То чи буде 8 сезон "Менталіста"

Попри новий сплеск популярності на Netflix, говорити про восьмий сезон поки немає підстав. Станом на 2026 рік офіційного продовження не анонсували, а Робін Танні прямо дала зрозуміти, що не готується до повернення.

Тому глядачам, які знову відкрили для себе "Менталіста" на Netflix, поки варто розраховувати на сім уже знятих сезонів. Новий інтерес до серіалу доводить, що його досі пам'ятають і дивляться, але сам по собі успіх на стримінгу ще не означає, що Патрік Джейн знову з'явиться на екрані.

Раніше ми писали про те, що "Менталіст" виходив сім сезонів — від 2008 до 2015 року. Після фіналу актори продовжили кар’єру в кіно й на телебаченні, а дехто з них обрав зовсім інші професійні напрямки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Перші ластівки" вийшли у 2019 році, а другий сезон завершив історію іншими героями та сюжетом. Тепер серіал повертається після тривалої перерви — "Київстар ТБ" і Новий канал уже працюють над третім сезоном.