"Менталист" спустя много лет: вернется ли сериал с Патриком Джейном с новым сезоном

Патрик Джейн. Фото: скриншот из видео

Сериал "Менталист" вновь оказался в центре внимания спустя 11 лет после завершения. В марте 2026 года сериал появился на Netflix в Великобритании, Канаде, Австралии и ряде стран Латинской Америки. В Великобритании все семь сезонов стали доступны 1 марта. Появление сериала на стриминговой платформе быстро отразилось на его популярности.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Менее чем за двое суток "Менталист" попал в глобальный топ-10 Netflix, а в отдельных странах поднялся еще выше. Для сериала, финал которого вышел еще в 2015 году, такой интерес стал неожиданным. Зрители вновь начали обсуждать Патрика Джейна, Терезу Лисбон и других героев и спрашивать, может ли эта история получить продолжение.

Почему зрители вновь заговорили о "Менталисте"

Сериал не был забыт и до появления на Netflix. В разных странах его годами можно было смотреть на других стриминговых сервисах, а фанаты продолжали пересматривать любимые сезоны. Но новое появление на Netflix подарило "Менталисту" еще одну волну внимания. Платформа имеет огромную международную аудиторию, поэтому старые сериалы иногда обретают там вторую жизнь. Именно это и произошло с историей Патрика Джейна.

В центре сюжета — бывший лжемедиум, который после трагедии в собственной семье начинает помогать полиции раскрывать преступления. Его главное оружие — не пистолет и не полицейский диплом, а умение замечать мелочи, читать людей и заставлять подозреваемых ошибаться.

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Возвращение сериала в топ Netflix закономерно породило вопрос: а что, если после такого успеха создатели все же решат снять новые серии?

Хотят ли актеры вернуться

С этим возникает первая проблема. Саймон Бейкер, сыгравший Патрика Джейна, после завершения "Менталиста" пошел дальше в своей карьере. Он не рассматривает возможность возвращения к этой роли, а без главного героя продолжение лишилось бы значительной части того, за что зрители полюбили сериал.

Еще более четко о возможном камбэке высказалась Робин Танни. В марте 2026 года актриса говорила о возрождении "Менталиста" на фоне новой популярности шоу. Она дала понять, что не планирует возвращаться к роли Терезы Лисбон. При этом Танни положительно относится к сериалу и рада, что спустя много лет зрители вновь проявили к нему интерес.

Поэтому даже успех на Netflix пока не изменил позицию главных актеров.

Чем закончился сериал

Есть и другая причина, из-за которой новый сезон было бы непросто написать. За семь сезонов Патрик Джейн прошел долгий путь. Его главной целью на протяжении большей части истории было найти Кровавого Джона — серийного убийцу, убившего его жену и дочь.

В шестом сезоне эта история наконец завершилась. После этого "Менталист" сменил направление и сосредоточился уже не на мести Джейна, а на его жизни после нее. В финале седьмого сезона Патрик и Лисбон поженились. Они узнали, что станут родителями, и получили возможность начать новую жизнь вместе.

Именно поэтому финал сериала не оставил большого сюжетного пробела, который пришлось бы закрывать новым сезоном. История Джейна завершилась не на полуслове, а в тот момент, когда герой наконец получил то, чего хотел.

Каким могло бы быть возвращение

Если когда-нибудь создатели все же решат воспользоваться популярностью "Менталиста", не обязательно возвращать Джейна к работе консультантом.

Один из вариантов — новый сериал в той же вселенной. Например, можно было бы рассказать отдельную историю о Кимбелле Чо и его работе после событий оригинального сериала. В таком случае знакомые персонажи могли бы появляться время от времени, но главными героями стали бы новые люди.

Другой путь — полный перезапуск. Тогда от старого "Менталиста" осталась бы сама идея: человек с необычной способностью понимать поведение других помогает полиции раскрывать сложные дела.

Также есть вариант с продолжением спустя много лет. Сценаристы могли бы показать взрослую жизнь детей Джейна и Лисбон или вернуться к уже знакомым героям через новое дело. Но такой сюжет потребовал бы очень осторожного подхода, чтобы не испортить финал оригинального сериала.

Так будет ли 8-й сезон "Менталиста"

Несмотря на новый всплеск популярности на Netflix, говорить о восьмом сезоне пока нет оснований. По состоянию на 2026 год официального продолжения не анонсировали, а Робин Танни прямо дала понять, что не готовится к возвращению.

Поэтому зрителям, которые заново открыли для себя "Менталиста" на Netflix, пока стоит рассчитывать на семь уже снятых сезонов. Новый интерес к сериалу доказывает, что его до сих пор помнят и смотрят, но сам по себе успех на стриминговой платформе еще не означает, что Патрик Джейн снова появится на экране.

Ранее мы писали о том, что "Менталист" выходил в эфир семь сезонов — с 2008 по 2015 год. После финала актеры продолжили карьеру в кино и на телевидении, а некоторые из них выбрали совершенно другие профессиональные направления.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Первые ласточки" вышли в 2019 году, а второй сезон завершил историю с другими героями и сюжетом. Теперь сериал возвращается после длительного перерыва — "Киевстар ТВ" и "Новый канал" уже работают над третьим сезоном.