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Главная Кино На Netflix появились 3 новых детектива: что посмотреть в 2026 году

На Netflix появились 3 новых детектива: что посмотреть в 2026 году

Ua ru
3 сентября 2026 19:39
3 новые детективные сериалы на Netflix: среди них "Кровавая жертва"
Главный герой сериала "Кровавая жертва". Фото: скриншот/видео

Если старые детективы на Netflix уже давно пересмотрены, пора посмотреть, что появилось на платформе в 2026 году. Среди новых сериалов есть истории о полицейских расследованиях, загадочных смертях и призраках. В общем, есть три разных варианта для вечера — "Кровавая жертва", "Жуткие отношения: Найди меня" и "Людвиг".

Редакция Новини.LIVE расскажет подробнее об этих детективных историях.

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"Кровавая жертва"

Двое полицейских гибнут, и за это дело берется детектив Томас Берг. Он хочет как можно быстрее понять, кто стоит за убийством, но дело оказывается гораздо сложнее, чем ему могло показаться вначале. В конце концов главный герой решает обратиться за помощью к отцу, который в свое время тоже работал в полиции. Мужчины давно не общались нормально, что затрудняет их совместную работу. Однако им приходится вместе искать убийцу.

"Жуткие отношения: найди меня"

Чхон Йо Ри унаследовала крупную корпорацию и управляет дорогостоящим отелем. Она привыкла держать все под контролем, но есть проблема, которую невозможно решить ни деньгами, ни влиянием.

Е Ри видит призраков с самого детства. К ней приходят души людей, погибших при странных обстоятельствах. Они не могут уйти дальше, пока их истории остаются без ответа, поэтому просят женщину разобраться в том, что с ними произошло.

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Однажды к этой странной истории присоединяется прокурор Ма Кан Ук. Он хорошо разбирается в расследованиях и не боится сложных дел. А вот призраки вызывают у него настоящую панику. Но ему придется работать с Йо Ри, хотя мысль о встрече с потусторонним миром его и пугает.

"Людвиг"

Людвиг почти не выходит из дома. Он живет один и зарабатывает на жизнь созданием головоломок. Привычный ритм жизни рушится после исчезновения его брата-близнеца Джеймса Тейлора. Он был старшим инспектором полиции Кембриджа. За годы работы он расследовал немало дел и успел нажить врагов. Теперь никто не знает, куда он исчез и что с ним случилось.

Жена Джеймса не знает, к кому еще обратиться, поэтому просит Людвига помочь найти мужа. Для человека, привыкшего сидеть дома над головоломками, это совершенно необычная ситуация.

Поиски брата заставляют Людвига разбираться в его работе, знакомиться с людьми из прошлого Джеймса и искать ответы там, где он не ожидал их найти. Чем больше он узнает, тем больше понимает, что почти ничего не знал о жизни родного брата.

Ранее мы писали о том, что детективный сериал "В густом лесу" вышел на Netflix в 2020 году и рассказывает о деле, которое не давало покоя прокурору Павлу Копинскому на протяжении двух десятилетий. Четверо подростков исчезли после выхода из летнего лагеря, а новая находка в лесу заставляет героя вновь взяться за расследование.

Также Новини.LIVE сообщали, что Netflix выпустил новый детективный сериал, который уже обогнал в мировом рейтинге сериал "Я тебя найду". События разворачиваются в Стокгольме, где неизвестный убийца охотится на полицейских, оставляя после каждого преступления жуткий след.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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