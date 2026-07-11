Netflix экранизировал популярный детектив: когда выйдет "Последняя проблема"

Фрагменты из мини-сериала "Последняя проблема". Коллаж: Новини.LIVE

Любителям запутанных детективов стоит отметить конец сентября в своем календаре. Netflix официально сообщил, что мини-сериал "Последняя проблема" (The Final Problem), созданный по одноименному роману Артуро Переса-Реверте, станет доступен для просмотра уже 25 сентября.

Новини.LIVE со ссылкой на платформу Netflix расскажет об этом сериале подробнее.

Почему стоит ждать новый детективный сериал от Netflix

События разворачиваются весной 1959 года. Из-за сильного шторма тринадцать незнакомцев оказываются отрезанными от мира в небольшой гостинице на острове недалеко от Майорки. Когда одну из постояльцев, англичанку Элизу Мандер, находят мертвой, кажется, что это самоубийство. Но очень скоро становится ясно, что это лишь первое впечатление, а на самом деле речь идет о тщательно спланированном убийстве.

Разобраться в том, что произошло, берется Базил — бывший актер, который в свое время сыграл Шерлока Холмса в кино. Хотя он давно оставил профессию, именно ему приходится стать настоящим детективом. Вместе с молодым писателем Фоксой он начинает шаг за шагом восстанавливать картину событий, допрашивать гостей и персонал и искать ответы там, где их никто не замечает.

Постепенно атмосфера в отеле становится все более напряженной. Покинуть остров невозможно, помощи ждать неоткуда, а подозрение падает буквально на каждого. Каждая новая находка только добавляет вопросов, а правда оказывается гораздо сложнее, чем можно было предположить вначале.

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Главные роли исполнили Хосе Коронадо, Мария Вальверде, Мартиньо Ривас и Марибель Верду. Также в сериале появятся Гонсало де Кастро, Кристина Ковани, Хосе Кондесса, Пепон Ньето и другие известные испанские актеры.

За создание проекта отвечает студия MOD Producciones. Продюсером выступил Фернандо Бовайра, работавший над рядом успешных испанских фильмов и сериалов. Режиссером стал Феликс Вискаррет, а сценарий написали Альберто Масиас, Карлос Молинеро и Марисоль Фарре.

"Последняя проблема" обещает стать одним из самых интересных детективных релизов осени. Зрителей ждет камерная история с атмосферой классических криминальных романов, где до самого финала сложно понять, кто на самом деле стоит за преступлением.

Ранее мы писали о том, какие детективные сериалы от Netflix были созданы по мотивам книг Гарлана Кобена. Эти детективы на протяжении многих лет остаются одними из самых популярных на платформе.

Также мы сообщали о других новинках от Netflix, от которых зрители в восторге в этом году. Среди них нашумевший драматический сериал с элементами детектива "Свидетель".