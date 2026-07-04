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Главная Кино Невозможно отложить: шедевры детективного жанра, от которых трудно оторваться

Невозможно отложить: шедевры детективного жанра, от которых трудно оторваться

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 12:15
На одном дыхании: лучшие детективы, которые заставят вас забыть обо всем на два часа
Фрагмент из фильма "Бледно-голубой глаз". Коллаж: Новини.LIVE

Все труднее найти историю, которая по-настоящему увлекает, заставляет придумывать собственные версии событий и до последнего держит в напряжении. Именно такими оказались эти детективные триллеры.

Новини.LIVE расскажут о них подробнее.

"Мегре"

В самом сердце Парижа находят тело молодой девушки. Она была одета в вечернее платье, но при себе не имела никаких документов. Самое странное, что следов насилия почти нет, а значит, у следователей ответов значительно меньше, чем вопросов.

Расследование поручают комиссару Мегре — человеку, который давно видел в жизни больше, чем хотел бы. Он — великий профессионал своего дела, и его задача — воссоздать последние дни жизни незнакомки, понять ее характер, окружение и причины, приведшие к трагическому финалу.

Жерар Депардье великолепно передает образ уставшего, но очень внимательного следователя, который ищет не только преступника, но и правду о человеке.

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"Правило Дженни Пен"

Штефан Мортенсен когда-то был человеком, которого боялись и уважали. Судья Верховного суда, обладающий определенным авторитетом. Но один миг перечеркивает все — коррупционный скандал, потеря репутации, а затем еще и инсульт.

После этого он оказывается в психиатрической больнице, где среди пациентов находится Дэйв Крили — человек, который давно превратил жизнь других обитателей в настоящий кошмар. Его главный "инструмент" — странная кукла Дженни Пен, с помощью которой он психологически издевается над людьми и держит всех в страхе.

"Бледно-голубой глаз"

1830 год. В военной академии Вест-Пойнт происходит жестокое убийство курсанта. И дело даже не в самой смерти — тело находят изуродованным, а обстоятельства преступления выглядят слишком странно даже для опытных следователей.

Расследовать дело приглашают детектива Огастуса Лендора. Но из-за молчания курсантов продвигаться вперед почти невозможно. Неожиданно помочь соглашается молодой кадет с эксцентричным характером и любовью к поэзии — Эдгар Аллан По.

Ранее мы писали о том, почему стоит посмотреть детективный мини-сериал "8 свидетелей". В нем рассказывается об одном преступлении глазами разных свидетелей.

Также Новини.LIVE сообщали, какие детективы обязательно стоит посмотреть поклонникам произведений Агаты Кристи.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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