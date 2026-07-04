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Головна Кіно Без шансів на перерву: шедеври детективного жанру, від яких важко відірватися

Без шансів на перерву: шедеври детективного жанру, від яких важко відірватися

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 12:15
На одному диханні: найкращі детективи, які змусять забути про все на дві години
Фрагмент з фільму "Блідо-блакитне око". Колаж: Новини.LIVE

Все важче стає знайти історію, яка справді захоплює, змушує будувати власні версії подій та до останнього тримає інтригу. Саме такими виявилися ці детективні трилери

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

"Мегре"

У самому серці Парижа знаходять тіло молодої дівчини. Вона була вдягнена у вечірню сукню, але при собі не мала жодних документів. Найдивніше те, що слідів насильства майже немає, а отже відповідей у слідчих значно менше, ніж запитань.

Розслідування доручають комісару Мегре — людині, яка давно бачила в житті більше, ніж хотіла б. Він є великим професіоналом своє справи і його завдання — відновити останні дні життя незнайомки, зрозуміти її характер, оточення та причини, які привели до трагічного фіналу. 

Жерар Депардьє чудово передає образ втомленого, але дуже уважного слідчого, який шукає не лише злочинця, а й правду про людину.

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"Правило Дженні Пен"

Штефан Мортенсен колись був людиною, яку боялися й поважали. Суддя Верховного суду, який має певний авторитет.  Але одна мить перекреслює все — корупційний скандал, втрата репутації, а потім ще й інсульт.

Після цього він опиняється у психіатричній лікарні, де серед пацієнтів є Дейв Крілі, чоловік, який давно перетворив життя інших мешканців на справжній кошмар. Його головний "інструмент" — дивна лялька Дженні Пен, через яку він психологічно знущається з людей та тримає всіх у страху.

"Блідо-блакитне око"

1830 рік. У військовій академії Вест-Пойнт стається жорстоке вбивство курсанта. І справа навіть не в самій смерті — тіло знаходять понівеченим, а обставини злочину мають надто дивний вигляд навіть для досвідчених слідчих.

Розслідувати справу запрошують детектива Огастуса Лендора. Але через мовчання курсантів просуватися вперед майже неможливо. Неочікувано допомогти погоджується молодий кадет із дивакуватим характером та любов’ю до поезії — Едгар Аллан По.

Раніше ми писали про те, чому варто подивитися детективний мінісеріал "8 свідків". В ньому розповідається про один злочин очима різних свідків.

Також Новини.LIVE повідомляли, які детективи обов'язково варто подивитися фанатам творів Агати Крісті.

фільм детективні серіали детектив
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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