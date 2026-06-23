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Головна Кіно Якщо любите загадки: 3 детективних серіали для вечірнього перегляду

Якщо любите загадки: 3 детективних серіали для вечірнього перегляду

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 09:06
3 детективні серіали, які варто подивитися на вихідних: якісна добірка
Фрагменти з серіалу "Ти". Колаж: Новини.LIVE

Бувають вечори, коли хочеться знайти серіал, який затягне з першої серії та не відпустить до самого фіналу. Якщо вам до душі загадки і герої, які приховують більше, ніж здається на перший погляд, ця добірка саме для вас.

Новини.LIVE відібрали кращі історії.

"Нічний адміністратор"

Джонатан Пайн працює в розкішному готелі та намагається жити спокійним життям після служби в армії. Але випадкова зустріч змінює все. Чоловік опиняється в центрі секретної операції та погоджується виконати небезпечне завдання — увійти в довіру до впливового торговця зброєю.

Що глибше Пайн занурюється у цей світ, то більше ризикує власним життям. Серіал тримає в напрузі завдяки атмосфері шпигунських ігор, складним персонажам та несподіваним рішенням героїв.

"Грішниця"

Звичайний літній день на пляжі закінчується трагедією. Молода жінка на очах у десятків людей раптово нападає на незнайомця і вбиває його. Найдивніше те, що вона сама не може пояснити свій вчинок.

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За справу береться досвідчений детектив Гаррі Амброуз. Замість пошуку очевидного мотиву він намагається розібратися у минулому підозрюваної. Крок за кроком відкриваються події, які багато років залишалися прихованими. Це не просто детектив, а історія про людську пам'ять, травми та наслідки пережитого.

"Ти"

На перший погляд Джо Голдберг здається приємним і ввічливим хлопцем, який працює в книжковому магазині. Він легко знаходить спільну мову з людьми та справляє гарне враження. Але за цією маскою ховається зовсім інша людина.

Захопившись черговою дівчиною, Джо починає стежити за нею, збираючи інформацію через соцмережі та особисті контакти. Поступово його одержимість виходить з-під контролю, а будь-хто, хто стає на заваді його планам, ризикує опинитися в небезпеці.

Серіал показує, наскільки далеко може зайти людина, коли плутає кохання з нав'язливою одержимістю. Саме тому кожен сезон дивиться буквально на одному подиху.

Раніше ми писали про те, який популярний детектив на Netflix не отримає четвертий сезон. Серіал "Посібник з убивства для хороших дівчат" завершиться на третьому.

Також Новини.LIVE повідомляли, які мінісеріали в жанрі детектива отримали високі оцінки від глядачів. Рейтинг цих стрічок, як і сюжет, здивує вас.

детективні серіали добірка серіалів кращі серіали
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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