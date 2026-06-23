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Главная Кино Если вы любите загадки: 3 детективных сериала для вечернего просмотра

Если вы любите загадки: 3 детективных сериала для вечернего просмотра

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 09:06
3 детективных сериала, которые стоит посмотреть на выходных: качественная подборка
Фрагменты из сериала "Ты". Коллаж: Новини.LIVE

Бывают вечера, когда хочется найти сериал, который увлечет с первой серии и не отпустит до самого финала. Если вам по душе загадки и герои, которые скрывают больше, чем кажется на первый взгляд, эта подборка именно для вас.

Новини.LIVE отобрали лучшие истории.

"Ночной администратор"

Джонатан Пайн работает в роскошном отеле и пытается вести спокойную жизнь после службы в армии. Но случайная встреча меняет все. Мужчина оказывается в центре секретной операции и соглашается выполнить опасное задание — завоевать доверие влиятельного торговца оружием.

Чем глубже Пайн погружается в этот мир, тем больше рискует собственной жизнью. Сериал держит в напряжении благодаря атмосфере шпионских игр, сложным персонажам и неожиданным решениям героев.

"Грешница"

Обычный летний день на пляже заканчивается трагедией. Молодая женщина на глазах у десятков людей внезапно нападает на незнакомца и убивает его. Самое странное, что она сама не может объяснить свой поступок.

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За дело берется опытный детектив Гарри Амброуз. Вместо поиска очевидного мотива он пытается разобраться в прошлом подозреваемой. Шаг за шагом раскрываются события, которые много лет оставались скрытыми. Это не просто детектив, а история о человеческой памяти, травмах и последствиях пережитого.

"Ты"

На первый взгляд Джо Голдберг кажется приятным и вежливым парнем, работающим в книжном магазине. Он легко находит общий язык с людьми и производит хорошее впечатление. Но за этой маской скрывается совсем другой человек.

Увлекшись очередной девушкой, Джо начинает следить за ней, собирая информацию через соцсети и личные контакты. Постепенно его одержимость выходит из-под контроля, и любой, кто встает на пути его планов, рискует оказаться в опасности.

Сериал показывает, как далеко может зайти человек, когда путает любовь с навязчивой одержимостью. Именно поэтому каждый сезон смотрится буквально на одном дыхании.

Ранее мы писали о том, какой популярный детектив на Netflix не получит четвертый сезон. Сериал "Руководство по убийству для хороших девочек" завершится на третьем.

Также Новини.LIVE сообщали, какие мини-сериалы в жанре детектива получили высокие оценки от зрителей. Рейтинг этих фильмов, как и сюжет, удивит вас.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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