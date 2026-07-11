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Головна Кіно Любителям загадок сподобається: Netflix анонсував дату виходу нового детектива

Любителям загадок сподобається: Netflix анонсував дату виходу нового детектива

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 19:28
Netflix екранізував популярний детектив: коли вийде "Остання проблема"
Фрагменти з мінісеріалу "Остання проблема". Колаж: Новини.LIVE

Любителям заплутаних детективів варто занести кінець вересня до свого календаря. Netflix офіційно повідомив, що мінісеріал "Остання проблема" (The Final Problem), створений за однойменним романом Артуро Переса-Реверте, стане доступним для перегляду вже 25 вересня. 

Новини.LIVE з посиланням на платформу Netflix розповість про цю картину детальніше. 

Чому варто чекати новий детективний серіал від Netflix

Події розгортаються навесні 1959 року. Через сильний шторм тринадцять незнайомців опиняються відрізаними від світу в невеликому готелі на острові неподалік Майорки. Коли одну з постояльців, англійку Елізу Мандер, знаходять мертвою, здається, що це самогубство. Але дуже швидко стає зрозуміло, що це лише перше враження, а насправді йдеться про добре сплановане вбивство.

Розібратися в тому, що сталося, береться Базіл — колишній актор, який свого часу зіграв Шерлока Голмса в кіно. Хоча він давно залишив професію, саме йому доводиться стати справжнім детективом. Разом із молодим письменником Фоксою він починає крок за кроком відновлювати картину подій, допитувати гостей і персонал та шукати відповіді там, де їх ніхто не помічає.

Поступово атмосфера в готелі стає дедалі напруженішою. Покинути острів неможливо, допомоги чекати нізвідки, а підозра падає буквально на кожного. Кожна нова знахідка лише додає запитань, а правда виявляється значно складнішою, ніж можна було припустити на початку.

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Головні ролі виконали Хосе Коронадо, Марія Вальверде, Мартіньйо Рівас та Марібель Верду. Також у серіалі з'являться Гонсало де Кастро, Крістіна Ковані, Жозе Кондесса, Пепон Ньєто та інші відомі іспанські актори.

За створення проєкту відповідає студія MOD Producciones. Продюсером виступив Фернандо Бовайра, який працював над низкою успішних іспанських фільмів і серіалів. Режисером став Фелікс Віскаррет, а сценарій написали Альберто Масіас, Карлос Молінеро та Марісоль Фарре.

"Остання проблема" обіцяє стати одним із найцікавіших детективних релізів осені. Глядачів чекає камерна історія з атмосферою класичних кримінальних романів, де до самого фіналу складно зрозуміти, хто насправді стоїть за злочином.

Раніше ми писали про те, які детективні серіали від Netflix були створені на основі книг Гарлана Кобена. Ці детективи роками залишається одними з найпопулярніших на платформі.

Також ми повідомляли про інші новинки від Netflix, від яки глядачі в захваті цього року. Серед них нашумілий драматичний серіал з елементами детективу "Свідок".

Netflix детектив мінісеріали на Netflix
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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