3 нові детективні серіали на Netflix: серед них "Кривава жертва"

Головний герой серіалу "Кривава жертва". Фото: скриншот/відео

Якщо старі детективи на Netflix вже давно переглянуті, час подивитися, що з'явилося на платформі у 2026 році. Серед нових серіалів є історії про поліцейські розслідування, дивні смерті та привидів. Загалом, є три різні варіанти для вечора — "Кривава жертва", "Моторошні стосунки: Знайди мене" та "Людвиг".

Редакція Новини.LIVE розповість детальніше про ці детективні історії.

Реклама

"Кривава жертва"

Двоє поліцейських гинуть, і за цю справу береться детектив Томас Берг. Він хоче якомога швидше зрозуміти, хто стоїть за вбивством, але справа виявляється набагато складнішою, ніж йому могло здати на початку. Зрештою головний герой вирішує звернутися за допомогою до батька, який свого часу теж працював у поліції. Чоловіки давно не спілкувалися нормально, що ускладнює їх спільну роботу. Проте їм доводиться разом шукати вбивцю.

"Моторошні стосунки: знайди мене"

Чхон Йо Рі успадкувала велику корпорацію і керує дорогим готелем. Вона звикла тримати все під контролем, але є проблема, яку неможливо вирішити грошима чи впливом.

Йо Рі бачить привидів із самого дитинства. До неї приходять душі людей, які загинули за дивних обставин. Вони не можуть піти далі, поки їхні історії залишаються без відповіді, тому просять жінку розібратися в тому, що з ними сталося.

Читайте також:

Одного разу до цієї дивної історії долучається прокурор Ма Кан Ук. Він добре знається на розслідуваннях і не боїться складних справ. А от привиди викликають у нього справжню паніку. Але йому доведеться працювати з Йо Рі, хоча думка про зустріч із потойбічним світом його й лякає.

"Людвиг"

Людвиг майже не виходить із дому. Він живе сам і заробляє на життя створенням головоломок. Звичний ритм руйнується після зникнення його брата-близнюка Джеймса Тейлора. Він був старшим інспектором поліції Кембриджа. За роки роботи він розслідував чимало справ і встиг нажити ворогів. Тепер ніхто не знає, куди він зник і що з ним сталося.

Дружина Джеймса не знає, до кого ще звернутися, тому просить Людвига допомогти знайти чоловіка. Для людини, яка звикла сидіти вдома над головоломками, це зовсім незвична ситуація.

Пошуки брата змушують Людвига розбиратися в його роботі, знайомитися з людьми з минулого Джеймса та шукати відповіді там, де їх не очікував побачити. Чим більше він дізнається, тим більше розуміє, що майже нічого не знав про життя рідного брата.

Раніше ми писали про те, що детективний серіал "В густому лісі" вийшов на Netflix у 2020 році та розповідає про справу, яка не давала спокою прокурору Павлу Копинському протягом двох десятиліть. Четверо підлітків зникли після виходу з літнього табору, а нова знахідка в лісі змушує героя знову взятися за розслідування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Netflix випустив новий детективний серіал, який уже випередив у світовому рейтингу "Я тебе відшукаю". Події розгортаються у Стокгольмі, де невідомий убивця полює на поліцейських, залишаючи після кожного злочину моторошний слід.