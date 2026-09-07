От "Шерлока" до "Настоящего детектива": 4 популярных детективных сериала

Фрагмент из сериала "Шерлок". Фото: скриншот из видео

Сериалы "Шерлок" и "Настоящий детектив" в свое время привлекли большое внимание к детективному жанру. Но эти сериалы совершенно не похожи друг на друга. В одном случае зритель следит за необычным частным детективом, в другом — за сложными уголовными делами.

Новини.LIVE представил в подборке эти и еще два сериала, которые стоит добавить в список для просмотра.

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"Менталист"

Патрик Джейн работает консультантом в Калифорнийском бюро расследований. Он не пользуется обычными методами следователей. Джейн быстро замечает мелкие детали, хорошо понимает поведение людей и благодаря этому помогает раскрывать сложные преступления.

С правилами Патрик не очень дружит. Он может действовать вопреки инструкциям, если считает это необходимым для дела. Да и репутация у него неоднозначная. До работы в бюро Джейн называл себя экстрасенсом и зарабатывал на этом деньги. На самом деле никаких сверхъестественных способностей у него нет — все свои трюки он строил на наблюдательности и умении читать людей.

"Шерлок"

События сериала происходят в современном Лондоне. Шерлок Холмс называет себя детективом и берется за дела, которые заинтересовали его или оказались не по силам полиции.

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Его напарником становится Джон Ватсон, вернувшийся из Афганистана, где он служил военным врачом. После этого ему сложно вернуться к обычной жизни. Но знакомство с Холмсом многое меняет в его жизни. По совету психотерапевта Ватсон начинает вести блог и записывать истории об их расследованиях.

Их дела пересекаются с работой инспектора Лестрейда. Сначала полиции нелегко иметь дело с Холмсом, но его способности быстро становятся очевидными. Не обходится история и без Мориарти — главного врага детектива.

"Прослушка"

В Балтиморе полицейские пытаются собрать достаточно доказательств против преступных группировок, контролирующих торговлю наркотиками. Для этого они используют прослушивание телефонов, скрытые камеры и другие методы слежки.

Расследование постепенно приводит их к людям, которые управляют наркобизнесом в городе. Полицейские следят за подозреваемыми, прослушивают их разговоры и пытаются понять, как устроена вся система. При этом им нужно не просто узнать правду, но и собрать доказательства, которые можно будет использовать в суде.

"Настоящий детектив"

В этом сериале собраны истории о реальных преступлениях. Каждый эпизод рассказывает о деле, которое в свое время пытались раскрыть следователи. Зритель видит, как они искали нужные зацепки, проверяли показания и восстанавливали ход событий. Иногда на поиски ответа уходили месяцы или даже годы. Некоторые дела поначалу казались почти безнадежными.

Но в расследованиях не бывает мелочей. Одна деталь, показания или найденная улика могут помочь понять, что на самом деле произошло, кто совершил преступление и что к нему привело.

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