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Главная Кино Детектив с высоким рейтингом на выходные: фильм "Исчезнувшая", 2014

Детектив с высоким рейтингом на выходные: фильм "Исчезнувшая", 2014

Ua ru
5 сентября 2026 10:06
Лучший детектив на выходные: "Исчезнувшая" с Беном Аффлеком и Розамунд Пайк
Главные герои фильма "Исчезнувшая". Фото: скриншот из видео

Фильм "Исчезнувшая" Дэвида Финчера рассказывает об исчезновении женщины и браке, в котором не все было так, как казалось со стороны. Сначала детектив напоминает обычное дело об исчезновении человека, но с каждой новой деталью версия событий меняется. А главный герой все чаще оказывается в ситуации, когда любое его слово могут использовать против него.

Новини.LIVE расскажет об этом фильме подробнее.

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Почему стоит посмотреть фильм "Исчезнувшая" (2014)

В день пятой годовщины свадьбы Ник Данн возвращается домой и не находит свою жену Эми. В доме беспорядок, на полу видна кровь, а сама женщина исчезла без следа. Ник звонит в полицию и впоследствии становится главным подозреваемым.

Следователи пытаются восстановить события того дня. Они расспрашивают Ника о жене, проверяют дом и ищут улики. Чем больше деталей появляется в деле, тем в худшем положении оказывается мужчина.

На него обращают внимание и журналисты. Ник ведет себя неуверенно, неудачно отвечает на вопросы, а некоторые его поступки сложно объяснить. Для публики этого оказывается достаточно, чтобы начать видеть в нем виновного.

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Но история не ограничивается исчезновением Эми. В фильме много внимания уделено ее отношениям с Ником. Из воспоминаний становится известно, как они познакомились, почему поженились и что со временем изменилось в их браке. Одни и те же события супруги воспринимали по-разному.

Важную роль в деле играют записки Эми. Она оставляет мужу подсказки, связанные с их общими воспоминаниями. Ник начинает их искать, надеясь понять, куда могла исчезнуть жена.

В фильме постоянно меняется отношение к героям. Сначала Ник кажется растерянным мужчиной, который пытается найти жену. Затем появляются причины усомниться в его словах. То же самое происходит с Эми: ее образ меняется по мере того, как раскрываются новые подробности их жизни.

"Исчезнувшая" вышла в 2014 году. Главные роли исполнили Бен Аффлек и Розамунд Пайк. Фильм снял Дэвид Финчер, а сценарий написала Джиллиан Флинн по собственному одноименному роману.

Это детектив с психологической составляющей, где важны не только улики, но и то, как люди рассказывают о себе и своих отношениях. Фильм имеет рейтинг 8,1/10 по IMDb и входит в список 250 лучших картин по версии пользователей.

Ранее мы писали о том, что Netflix выпустил новый детектив, который за несколько дней поднялся на первое место в мировом рейтинге платформы. Пятисерийная "Кровавая жертв"» уже обогнала "Я тебя найду" и привлекла внимание зрителей мрачной историей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году вышло несколько детективных сериалов, сюжеты которых не спешат раскрывать все карты. Пять новых историй с запутанными делами, подозрительными героями и поворотами, после которых начинаешь сомневаться в собственных догадках.

фильм знаменитости триллеры детектив
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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