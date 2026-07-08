Детективные сериалы 2026 года: главные премьеры, которые стоит посмотреть

Фрагменты из сериала "Гарри Голе". Коллаж: Новини.LIVE

Если вам кажется, что все детективы уже похожи друг на друга, эти новинки могут приятно удивить. Здесь хватает загадочных преступлений, неожиданных поворотов и героев, за которыми интересно наблюдать до самой последней серии.

Новини.LIVE расскажет о пяти новых проектах, которые точно не дадут заскучать.

"Его и ее"

Это один из самых заметных детективных сериалов 2026 года. Он состоит всего из шести серий, поэтому его легко пересмотреть за несколько вечеров. История сочетает в себе драму, криминал и триллер, а сюжет постоянно заставляет пересматривать собственные догадки. Почти каждый новый эпизод раскрывает детали, которые полностью меняют представление о происходящем.

"Молодой Шерлок"

Знакомый персонаж предстает в совершенно ином образе. Главный герой только начинает свой путь, но уже сталкивается с делом, которое оказывается гораздо опаснее, чем казалось на первый взгляд. Расследование постепенно выводит его на международный заговор, а каждый новый шаг только повышает ставки. Здесь хватает и приключений, и экшена, и классических детективных загадок.

"Гарри Голе"

Известный герой книг снова возвращается на экраны. На этот раз он охотится за серийным убийцей, одновременно пытаясь разобраться в собственной жизни. Расследование заводит детектива туда, где переплетаются преступность, коррупция и личные трагедии. Сериал не раскрывает своих карт заранее, поэтому придется досмотреть его до конца.

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"Неидеальные женщины"

Все начинается со смерти женщины, жизнь которой для окружающих казалась безупречной. Но после ее убийства на поверхность выходят ее давние конфликты, скрытые секреты и взаимные претензии. Под подозрением оказываются самые близкие люди, и у каждого из них есть что скрывать. Отдельного внимания заслуживает актерский состав, в который вошли Кэрри Вашингтон, Элизабет Мосс и Кейт Мара.

"Скарпетта"

В центре сюжета — опытная судебно-медицинская экспертка Кей Скарпетта. Она привыкла полагаться только на факты и доказательства, но новое дело заставляет ее усомниться в собственном профессионализме. Убийство странным образом повторяет преступление из ее прошлого, и теперь женщина начинает задавать себе непростые вопросы. Действительно ли много лет назад был осужден виновный? Ответ придется искать вместе с другой главной героиней. Главные роли исполнили Николь Кидман, Джейми Ли Кертис, Боби Каннавале и Саймон Бейкер.

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