Кращий детектив на вихідні: "Загублена" з Беном Аффлеком та Розамунд Пайк

Головні герої фільму "Загублена". Фото: скриншот з відео

Фільм "Загублена" Девіда Фінчера розповідає про зникнення жінки та шлюб, у якому не все було так, як здавалося з боку. Спочатку детектив нагадує звичайну справу про зникнення людини, але з кожною новою деталлю версія подій змінюється. А головний герой дедалі частіше опиняється в ситуації, де будь-яке його слово можуть використати проти нього.

Новини.LIVE розповість про цей фільм детальніше.

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Чому варто подивитися фільм "Загублена" (2014)

У день п’ятої річниці весілля Нік Данн повертається додому і не знаходить свою дружину Емі. У будинку безлад, на підлозі видно кров, а сама жінка зникла без сліду. Нік телефонує в поліцію і згодом стає головним підозрюваним.

Слідчі намагаються відновити події того дня. Вони розпитують Ніка про дружину, перевіряють будинок і шукають докази. Чим більше деталей з’являється у справі, тим в гіршому становищі опиняється чоловік.

На його адресу звертають увагу і журналісти. Нік поводиться невпевнено, невдало відповідає на запитання, а деякі його вчинки складно пояснити. Для публіки цього виявляється достатньо, щоб почати бачити в ньому винного.

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Але історія не обмежується зникненням Емі. У фільмі багато уваги приділено її стосункам із Ніком. Через спогади стає відомо, як вони познайомилися, чому одружилися і що з часом змінилося в їхньому шлюбі. Одні й ті самі події подружжя сприймало по-різному.

Важливу роль у справі відіграють записки Емі. Вона залишає чоловікові підказки, пов’язані з їхніми спільними спогадами. Нік починає їх шукати, сподіваючись зрозуміти, куди могла подітися дружина.

У фільмі постійно змінюється ставлення до героїв. Спочатку Нік здається розгубленим чоловіком, який намагається знайти дружину. Потім виникають причини сумніватися в його словах. Те саме відбувається з Емі: її образ змінюється в міру того, як відкриваються нові подробиці їхнього життя.

"Загублена" вийшла у 2014 році. Головні ролі виконали Бен Аффлек і Розамунд Пайк. Фільм зняв Девід Фінчер, а сценарій написала Джилліан Флінн за власним однойменним романом.

Це детектив із психологічною складовою, де важливі не тільки докази, а й те, як люди розповідають про себе та свої стосунки. Фільм має рейтинг 8.1/10 за IMDb і входить до списку 250 найкращих стрічок за версією користувачів.

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