Детективные сериалы из 7 серий: 3 оригинальные истории, которые трудно разгадать

Фрагмент из сериала "Охота на убийцу". Фото: скриншот из видео

Детективные сериалы не всегда сводятся к поиску преступника. Иногда наряду с расследованием приходится разбираться в чужих тайнах, возвращаться к давно забытым событиям и проверять людей, которые внешне совсем не похожи на подозреваемых. Именно такими историями отличаются эти три сериала.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Убийство на краю света"

Дарби Харт (Эмма Коррин) увлекается расследованиями и охотой на серийных убийц. Девушка даже написала об этом книгу. После ее выхода Дарби приглашают на частную встречу, где известные специалисты должны обсудить будущее искусственного интеллекта.

Хозяин мероприятия — миллиардер Энди Ронсон. Он собрал гостей в роскошном доме посреди заснеженной Исландии. Казалось бы, несколько дней в таком месте должны были пройти спокойно. Но уже в первую ночь один из гостей умирает. Дарби быстро понимает, что это не случайная смерть. Она начинает собственное расследование и пытается выяснить, кому из присутствующих можно доверять.

"Охота на убийцу"

Этот сериал переносит события в Америку XIX века. После убийства Авраама Линкольна вся страна следит за поисками Джона Уилкса Бута — актера, которого считают причастным к смерти президента.

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Впрочем, авторы не ограничились самим покушением. Сериал показывает события, предшествовавшие преступлению, а также людей, оказавшихся рядом с Бутом. Поиски подозреваемого постепенно раскрывают все больше деталей об одном из самых известных дел в истории США.

"Мэйр из Истауна"

В небольшом городке Пенсильвании происходит убийство. Расследовать его поручают местной детективу Мейр Шиен (Кейт Уинслет). Женщина хорошо знает жителей города, поэтому быстро понимает, что за этим делом может скрываться больше, чем кажется на первый взгляд. При этом у Мейр хватает собственных проблем.

Работа заставляет Мейр постоянно возвращаться к болезненным темам, которые она предпочла бы оставить в прошлом. Расследование постепенно затрагивает все больше людей, а ответ на главный вопрос становится понятным только в конце.

Кейт Уинслет получила за эту роль "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в телесериале". "Мейр из Истауна" также вошел в список 100 лучших сериалов XXI века по версии BBC.

Ранее мы писали о том, что детективный сериал "Менталист" завершился в 2015 году, но его главных героев зрители помнят и сегодня. После финала актеры пошли разными путями: кто-то продолжил сниматься, а кто-то сменил направление в карьере.

Также Новини.LIVE сообщали, что Netflix выпустил новый детективный сериал "Кровавая жертва", который за несколько дней поднялся на первое место в мировом рейтинге платформы. Он опередил "Я тебя найду" — еще один детектив Netflix, который недавно возглавил список популярных сериалов.