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Главная Кино Что стало с героями "Менталиста" после финала: вы их не узнаете

Что стало с героями "Менталиста" после финала: вы их не узнаете

Ua ru
2 сентября 2026 14:44
Что стало с героями "Менталиста": как сложилась их жизнь после сериала
Саймон Бейкер в роли Патрика Джейна. Фото: скриншот/YouTube

Сериал "Менталист" в свое время собрал немалую аудиторию и сделал своих актеров известными далеко за пределами США. Первая серия вышла 23 сентября 2008 года, а финальная — 18 февраля 2015 года. В центре сюжета оказался Патрик Джейн — независимый консультант Калифорнийского бюро расследований. Он обладает острым умом, превосходной памятью и умеет замечать то, что другие часто упускают.

Новини.LIVE расскажет подробнее о сюжете сериала и о том, как сложилась карьера его главных актеров.

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По сюжету "Менталиста" Джейн помогает агентам раскрывать сложные преступления, хотя сам не всегда следует правилам. В прошлом он выдавал себя за экстрасенса и зарабатывал на этом, хотя на самом деле не обладал сверхъестественными способностями. После того как его провокация привлекла внимание серийного убийцы Красного Джона, тот убил жену и дочь Джейна. После трагедии герой посвятил себя поиску преступника.

Саймон Бейкер

Саймон Бейкер сыграл Патрика Джейна — главного героя сериала "Менталист". За эту роль актер получил номинации на премии "Эмми" и "Золотой глобус". В феврале 2013 года Бейкер получил свою звезду на Голливудской аллее славы.

После завершения "Менталиста" Бейкер продолжил работать в кино и на телевидении, а также заниматься режиссурой. Он снял фильм "Дыхание" и выступил режиссером пяти эпизодов "Менталиста". В 2026 году актер сыграл Бентона Уэсли в сериале "Скарпетта".

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Робин Танни

Робин Танни сыграла агента Терезу Лисбон. После завершения сериала "Менталист" актриса продолжила работать в кино и на телевидении. Она появилась, в частности, в сериалах "Дорогой Эдвард" и "Исправление".

В 2026 году Танни сыграла в психологическом триллере "Горький плач". Картина вошла в программу фестиваля "Юго-Запад" и там состоялась ее мировая премьера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аманда Риетти

Аманда Риетти, сыгравшая Грейс Ван Пелт, продолжила карьеру актрисы и продюсера. После "Менталиста" она появлялась в других кино- и телевизионных проектах, в частности в сериалах "Колония" и "Далекое будущее".

В 2026 году Риетти сыграла молодую Дороти Фаринелли в сериале "Скарпетта". Старшую версию этой героини исполнила Джейми Ли Кертис. Первый сезон сериала вышел 11 марта 2026 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тим Канг

Тим Канг запомнился зрителям в роли Кимбала Чо — одного из агентов Калифорнийского бюро расследований. После "Менталиста" актер продолжил работать на телевидении. В частности, он снимался в сериалах "Магнум" и "Плащ и кинжал".

Канг имеет черный пояс по тхэквондо. Обожает прыжки с парашютом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В сентябре 2025 года Канг вместе с Оуэйном Йеменом начал вести подкаст, посвященный повторному просмотру сериала "Менталист". В нем актеры обсуждают эпизоды сериала и делятся воспоминаниями о съемках. Проект продолжает выходить в 2026 году.

Оуэйн Йемен

Оуэйн Йемен сыграл Вейна Ригсби — агента Калифорнийского бюро расследований. После завершения "Менталиста" он продолжил работать в кино и на телевидении. Среди его последующих работ — сериалы "Терн: Шпионы Вашингтона" и "Появление", а также фильмы "Американский снайпер" и "Мальчик".

Йемен также занялся продюсированием и основал собственную продюсерскую компанию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотя с момента финала сериала "Менталист" прошло уже более десяти лет, его главные актеры продолжают работать в кино, на телевидении и за кулисами производства. А Тим Канг и Оуэйн Йемен вновь объединились вокруг сериала, на этот раз в формате собственного подкаста.

Ранее мы писали о том, что украинский сериал "Первые ласточки" возвращается после длительного перерыва. "Киевстар ТВ" и "Новый канал" уже работают над третьим сезоном, который продолжит историю первой части и вновь соберет знакомых зрителям героев.

Также Новини.LIVE сообщали, что Нина Добрев и Пол Уэсли, которые вместе снимались в "Дневниках вампира", снова встретятся на съемочной площадке. Актеры получили главные роли в новом сериале "Ты заслуживаешь знать", созданном по роману Эгги Блум Томпсон.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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