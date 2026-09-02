Що стало з героями "Менталіста": як склалося їхнє життя після серіалу

Саймон Бейкер в ролі Патріка Джейна. Фото: скриншот/Youtube

Серіал "Менталіст" свого часу зібрав чималу аудиторію та зробив своїх акторів відомими далеко за межами США. Перший епізод вийшов 23 вересня 2008 року, а фінальний — 18 лютого 2015-го. У центрі історії опинився Патрік Джейн — незалежний консультант Каліфорнійського бюро розслідувань. Він має гострий розум, чудову пам'ять і вміє помічати те, що інші часто пропускають.

Новини.LIVE розповість детальніше про сюжет серіалу та те, як склалася кар'єра його головних акторів.

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За сюжетом "Менталіста" Джейн допомагає агентам розкривати складні злочини, хоча сам не завжди дотримується правил. У минулому він видавав себе за екстрасенса та заробляв на цьому, хоча насправді не мав надприродних здібностей. Після того як його провокація привернула увагу серійного вбивці Червоного Джона, той убив дружину та доньку Джейна. Після трагедії герой присвятив себе пошукам злочинця.

Саймон Бейкер

Саймон Бейкер зіграв Патріка Джейна — головного героя "Менталіста". За цю роль актор отримав номінації на премії "Еммі" та "Золотий глобус". У лютому 2013 року Бейкер отримав власну зірку на Голлівудській алеї слави.

Після завершення "Менталіста" Бейкер продовжив працювати в кіно й на телебаченні, а також займатися режисурою. Він поставив фільм "Дихання" та режисував п'ять епізодів "Менталіста". У 2026 році актор зіграв Бентона Веслі в серіалі "Скарпетта".

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Робін Танні

Робін Танні зіграла агента Терезу Лісбон. Після завершення "Менталіста" акторка продовжила працювати в кіно та на телебаченні. Вона з'явилася, зокрема, у серіалах "Дорогий Едварде" та "Виправлення".

У 2026 році Танні зіграла у психологічному трилері "Потворний плач". Стрічка увійшла до програми фестивалю "Південний захід" і мала там світову прем'єру.

Аманда Рієтті

Аманда Рієтті, яка зіграла Грейс Ван Пелт, продовжила кар'єру акторки та продюсерки. Після "Менталіста" вона з'являлася в інших кіно- та телевізійних проєктах, зокрема в серіалах "Колонія" та "Далеке майбутнє".

У 2026 році Рієтті зіграла молоду Дороті Фарінеллі в серіалі "Скарпетта". Старшу версію цієї героїні виконала Джеймі Лі Кертіс. Перший сезон серіалу вийшов 11 березня 2026 року.

Тім Канг

Тім Канг запам'ятався глядачам як Кімбал Чо — один із агентів Каліфорнійського бюро розслідувань. Після "Менталіста" актор продовжив працювати на телебаченні. Він, зокрема, знімався в серіалах "Магнум" та "Плащ і кинджал".

Канг має чорний пояс із тхеквондо. Обожнює стрибки з парашутом.

У вересні 2025 року Канг разом з Оуейном Єменом почав вести подкаст про повторний перегляд "Менталіста". У ньому актори обговорюють епізоди серіалу та діляться спогадами про зйомки. Проєкт продовжує виходити у 2026 році.

Оуейн Ємен

Оуейн Ємен зіграв Вейна Рігсбі — агента Каліфорнійського бюро розслідувань. Після завершення "Менталіста" він продовжив працювати в кіно та на телебаченні. Серед його наступних робіт — серіали "Терн: Шпигуни Вашингтона" та "Поява", а також фільми "Американський снайпер" і "Хлопчик".

Ємен також зайнявся продюсуванням і заснував власну продюсерську компанію.

Хоча від фіналу "Менталіста" минуло вже понад десять років, його головні актори продовжують працювати в кіно, на телебаченні та за лаштунками виробництва. А Тім Канг та Оуейн Ємен знову об'єдналися навколо серіалу вже у форматі власного подкасту.

Раніше ми писали про те, що український серіал "Перші ластівки" повертається після тривалої перерви. "Київстар ТБ" та Новий канал уже працюють над третім сезоном, який продовжить історію першої частини та знову збере знайомих глядачам героїв.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Ніна Добрев і Пол Веслі, які разом зіграли у "Щоденниках вампіра", знову зустрінуться на знімальному майданчику. Актори отримали головні ролі в новому серіалі "Ти заслуговуєш знати", створеному за романом Еґґі Блум Томпсон.