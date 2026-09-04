Детективні серіали на 7 епізодів: 3 оригінальні історії, які важко розгадати

Фрагмент з серіалу "Полювання на вбивцю". Фото: скриншот з відео

Детективні серіали не завжди зводяться до пошуку злочинця. Іноді разом із розслідуванням доводиться розбиратися в чужих таємницях, повертатися до давно забутих подій і перевіряти людей, які зовні зовсім не схожі на підозрюваних. Саме такими історіями вирізняються ці три серіали.

Редакція Новини.LIVE розповість детальніше про них.

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"Вбивство на краю світу"

Дарбі Харт (Емма Коррін) захоплюється розслідуваннями та полюванням на серійних убивць. Дівчина навіть написала про це книгу. Після її виходу Дарбі запрошують на приватну зустріч, де відомі фахівці мають обговорити майбутнє штучного інтелекту.

Господар заходу — мільярдер Енді Ронсон. Він зібрав гостей у розкішному будинку посеред засніженої Ісландії. Здавалося б, кілька днів у такому місці мали б пройти спокійно. Але вже першої ночі один із гостей помирає. Дарбі швидко розуміє, що це не випадкова смерть. Вона починає власне розслідування та намагається з'ясувати, кому з присутніх можна вірити.

"Полювання на вбивцю"

Цей серіал переносить події в Америку XIX століття. Після вбивства Авраама Лінкольна вся країна стежить за пошуками Джона Вілкса Бута — актора, якого вважають причетним до смерті президента.

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Втім, автори не обмежилися самим замахом. Історія показує події, що передували злочину, а також людей, які опинилися поруч із Бутом. Пошуки підозрюваного поступово відкривають дедалі більше деталей про одну з найвідоміших справ в історії США.

"Мейр з Істтауна"

У невеликому містечку Пенсільванії стається вбивство. Розслідувати його доручають місцевій детективці Мейр Шіен (Кейт Вінслет). Жінка добре знає мешканців міста, тому швидко розуміє, що за цією справою може ховатися більше, ніж здається на перший погляд. При цьому власних проблем у Мейр вистачає.

Робота змушує Мейр постійно повертатися до болючих тем, які вона воліла б залишити в минулому. Розслідування поступово зачіпає все більше людей, а відповідь на головне питання стає зрозумілою лише наприкінці.

Кейт Вінслет отримала за цю роль "Золотий глобус" у категорії найкращої акторки в телевізійному серіалі. "Мейр з Істтауна" також увійшов до списку 100 найкращих серіалів XXI століття за версією BBC.

Раніше ми писали про те, що детективний серіал "Менталіст" завершився у 2015 році, але його головних героїв глядачі пам’ятають і сьогодні. Після фіналу актори пішли різними шляхами: хтось продовжив зніматися, а хтось змінив напрям у кар’єрі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Netflix випустив новий детективний серіал "Кривава жертва", який за кілька днів піднявся на перше місце у світовому рейтингу платформи. Він випередив "Я тебе відшукаю" — ще один детектив Netflix, який нещодавно очолив список популярних серіалів.