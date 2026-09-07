Від "Шерлока" до "Справжнього детектива": 4 рейтингові детективні серіали

Фрагмент з серіалу "Шерлок". Фото: скриншот з відео

Серіали "Шерлок" і "Справжній детектив" свого часу привернули багато уваги до детективного жанру. Але ці картини зовсім не схожі між собою. В одному випадку глядач стежить за незвичайним приватним детективом, в іншому — за важкими кримінальними справами.

Новини.LIVE представив у добірці ці і ще два серіали, які варто додати до списку для перегляду.

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"Менталіст"

Патрік Джейн працює консультантом у Каліфорнійському бюро розслідувань. Він не користується звичайними методами слідчих. Джейн швидко помічає дрібні деталі, добре розуміє поведінку людей і завдяки цьому допомагає розкривати складні злочини.

З правилами Патрік не дуже дружить. Він може діяти всупереч інструкціям, якщо вважає це потрібним для справи. Та й репутація в нього неоднозначна. До роботи в бюро Джейн називав себе екстрасенсом і заробляв на цьому гроші. Насправді жодних надприродних здібностей у нього немає — усі свої трюки він будував на спостережливості та вмінні читати людей.

"Шерлок"

Події серіалу відбуваються в сучасному Лондоні. Шерлок Холмс називає себе детективом і береться за справи, які зацікавили його або виявилися не під силу поліції.

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Його напарником стає Джон Ватсон, який повертається з Афганістану, де служив військовим лікарем. Після цього йому складно повернутися до звичайного життя. Але знайомство з Холмсом багато змінює в його життя. За порадою психотерапевта Ватсон починає вести блог і записувати історії про їхні розслідування.

Їхні справи перетинаються з роботою інспектора Лестрейда. Спочатку поліції непросто мати справу з Холмсом, але його здібності швидко стають очевидними. Не обходиться історія і без Моріарті — головного ворога детектива.

"Дроти"

У Балтіморі поліцейські намагаються зібрати достатньо доказів проти злочинних угруповань, які контролюють торгівлю наркотиками. Для цього вони використовують прослуховування телефонів, приховані камери та інші методи стеження.

Розслідування поступово приводить їх до людей, які керують наркобізнесом у місті. Поліцейські стежать за підозрюваними, слухають їхні розмови та намагаються зрозуміти, як влаштована вся система. При цьому їм потрібно не просто дізнатися правду, а й зібрати докази, які можна буде використати в суді.

"Справжній детектив"

У цьому серіалі зібрані історії про реальні злочини. Кожен епізод розповідає про справу, яку свого часу намагалися розкрити слідчі. Глядач бачить, як вони шукали потрібні зачіпки, перевіряли свідчення та відновлювали події. Іноді на пошуки відповіді йшли місяці або навіть роки. Деякі справи спочатку здавалися майже безнадійними.

Та в розслідуваннях не буває дрібниць. Одна деталь, свідчення чи знайдений доказ можуть допомогти зрозуміти, що насправді сталося, хто вчинив злочин і що до нього призвело.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році на Netflix вийшли нові детективні серіали. Ми вибрали три новинки, які варто додати до списку для перегляду.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Netflix випустив п’ятисерійний детектив "Кривава жертва", який за кілька днів очолив світовий рейтинг платформи. Новинка випередила "Я тебе відшукаю", який нещодавно також посідав перше місце.