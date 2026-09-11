"Менталист" — это только начало: еще 2 сериала о гениях и сложных делах

Главный герой сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

Детективные сериалы на протяжении многих лет не теряют популярности. Зрители возвращаются к любимым историям даже после их завершения, ведь интересно не только следить за расследованием, но и наблюдать за главными героями. Особенно за теми, кто отличается острым умом и нестандартным подходом к сложным ситуациям.

Новини.LIVE расскажет о детективных сериалах, в которых главные герои отличаются острым умом.

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"Доктор Хаус" — 8 сезонов

В центре сюжета — врач Грегори Хаус, способный разгадать даже самый сложный медицинский случай. Он мыслит иначе, чем его коллеги, и часто нарушает правила, когда считает это необходимым для спасения пациента.

При этом Хаус далеко не идеален. У него сложный характер, проблемы с зависимостью от обезболивающих и постоянные конфликты с окружающими. Одним из немногих близких ему людей остается Джеймс Уилсон. Их дружба становится важной частью истории Хауса.

"Менталист" — 7 сезонов

Патрик Джейн когда-то выступал на телевидении в качестве экстрасенса. На самом деле у него не было сверхъестественных способностей — его главным оружием были внимательность, знание психологии и умение замечать то, что другие упускают. Жизнь Джейна изменилась после того, как серийный убийца по прозвищу Кровавый Джон убил его семью. После этого Патрик начал работать с Калифорнийским бюро расследований и помогать в раскрытии преступлений. При этом он не отказывается от главной цели — найти человека, который разрушил его жизнь.

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"Шерлок" — 4 сезона

Джон Уотсон возвращается в Лондон после службы в армии и знакомится с Шерлоком Холмсом. Необычный детектив как раз ищет соседа, поэтому они в конце концов поселяются вместе на Бейкер-стрит.

Вскоре Ватсон становится напарником Холмса. Вместе они берутся за дела, которые кажутся безнадежными для полиции. Шерлок использует дедукцию, память и способность замечать мельчайшие детали. Ватсон помогает ему не только в расследованиях, но и в общении с людьми.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году Netflix выпустил несколько новых детективных сериалов с совершенно разными сюжетами. "Кровавая жертва" рассказывает о полицейском расследовании, "Жуткие отношения: Найди меня" — о загадочных смертях и призраках, а "Людвиг" имеет собственную детективную историю.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Менталист" выходил семь сезонов — с 2008 по 2015 год, а главной звездой сериала стал Саймон Бейкер в роли Патрика Джейна. После финала актеры продолжили карьеру в кино и на телевидении, а некоторые из них заметно изменились.