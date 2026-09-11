"Менталіст" — лише початок: ще 2 серіали про геніїв і складні справи

Головний герой серіалу "Менталіст". Фото: скриншот з відео

Детективні серіали роками не втрачають популярності. Глядачі повертаються до улюблених історій навіть після їх завершення, адже цікаво не лише стежити за розслідуванням, а й спостерігати за головними героями. Особливо за тими, хто вирізняється гострим розумом і нестандартним підходом до складних ситуацій.

Новини.LIVE розповість про детективні серіали, в яких головні герої відрізняються гострим розумом.

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"Доктор Хаус" — 8 сезонів

У центрі сюжету — лікар Грегорі Хаус, який здатен розгадати навіть найскладніший медичний випадок. Він мислить інакше за своїх колег і часто порушує правила, коли вважає це необхідним для порятунку пацієнта.

При цьому Хаус далеко не ідеальний. У нього складний характер, проблеми із залежністю від знеболювальних і постійні конфлікти з людьми навколо. Однією з небагатьох близьких для нього людей залишається Джеймс Вілсон. Їхня дружба стає важливою частиною історії Хауса.

"Менталіст" — 7 сезонів

Патрік Джейн колись виступав на телебаченні як екстрасенс. Насправді він не мав надприродних здібностей — його головною зброєю були уважність, знання психології та вміння помічати те, що інші пропускають. Життя Джейна змінилося після того, як серійний убивця на прізвисько Кривавий Джон убив його родину. Після цього Патрік почав працювати з Каліфорнійським бюро розслідувань і допомагати у розкритті злочинів. Водночас він не відмовляється від головної мети — знайти людину, яка зруйнувала його життя.

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"Шерлок" — 4 сезони

Джон Ватсон повертається до Лондона після служби в армії та знайомиться із Шерлоком Голмсом. Незвичайний детектив саме шукає сусіда, тож вони зрештою оселяються разом на Бейкер-стріт.

Невдовзі Ватсон стає напарником Голмса. Разом вони беруться за справи, які здаються безнадійними для поліції. Шерлок використовує дедукцію, пам'ять і здатність помічати найдрібніші деталі. Ватсон допомагає йому не лише в розслідуваннях, а й у спілкуванні з людьми.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році Netflix випустив кілька нових детективних серіалів із зовсім різними сюжетами. "Кривава жертва" розповідає про поліцейське розслідування, "Моторошні стосунки: Знайди мене" — про загадкові смерті та привидів, а "Людвиг" має власну детективну історію.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Менталіст" виходив сім сезонів — від 2008 до 2015 року, а головною зіркою серіалу став Саймон Бейкер у ролі Патріка Джейна. Після фіналу актори продовжили кар’єру в кіно й на телебаченні, а деякі з них помітно змінилися.