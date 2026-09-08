"Детективне агентство "Місячне світло": серіал 80-х із Брюсом Віллісом

Брюс Вілліс. Фото: скриншот з відео

У 1980-х і на початку 1990-х років на телебаченні з'явилося чимало серіалів, які згодом отримали статус культових. Деякі з них не просто збирали біля екранів мільйони глядачів, а й відкривали нові імена в кіно. До таких проєктів належить і "Детективне агентство "Місячне світло"" — серіал, який поєднав детективну історію з комедією, драмою, пародією та гротеском.

Редакція Новини.LIVE розповість детальніше про цей детективний серіал.

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Культовий серіал "Детективне агентство "Місячне світло""

У центрі сюжету опиняється Медді Хейс — молода модель, яка звикла до розкішного життя. Але раптом в неї виникають серйозні проблеми з фінансами. Її керуючий привласнює кошти та тікає з країни. Медді залишається практично без грошей.

Єдине, що їй ще належить, — будинок і кілька компаній, які приносять самі збитки. Дівчина вирішує позбутися невигідного бізнесу. Серед її активів є невелике детективне агентство, яким керує приватний детектив Девід Еддісон.

Він не хоче, щоб компанію продавали. Він пропонує Медді інший варіант: вона залишає агентство й робить його своїм повноправним партнером, а він бере на себе завдання перетворити збиткову фірму на прибуткову.

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Так Медді несподівано для себе починає працювати у світі приватних розслідувань. Разом із Девідом їй доводиться займатися пошуком зниклих людей, стежити за невірними подружжями та розплутувати найрізноманітніші справи.

Головні ролі виконали Сібілл Шеперд і молодий Брюс Вілліс, який на той момент ще не був великою голлівудською зіркою. Серіал виходив на американському телеканалі ABC з 1985 до 1989 року. За цей час глядачі побачили п'ять сезонів і 66 епізодів.

Цікаво, що кандидатуру Сібілл Шеперд на роль Медді розглядали від самого початку. А ось пошуки актора на роль Девіда виявилися набагато складнішими. На прослуховування прийшли близько 3 тисяч претендентів.

Брюс Вілліс був одним із останніх акторів, яких запросили на проби. Проте саме він зумів переконати творців серіалу та отримав роль Девіда Еддісона.

Серед інших кандидатів називали Роберта Блейка. Сама Сібілл Шеперд хотіла бачити своїм партнером актора Харлі Вентонa. Однак остаточний вибір припав на Вілліса. Саме ця роль стала для нього важливим кроком до великої кар'єри в кіно.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році на Netflix вийшли нові детективні серіали з різними цікавими сюжетами. Серед них — "Кривава жертва", "Моторошні стосунки: Знайди мене" та "Людвиг".

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Психо" та "Сяйво" вийшли десятиліттями тому, але окремі сцени з цих фільмів досі впізнають навіть ті, хто їх не дивився. Обидві стрічки сильно вплинули на жанр жахів і залишили по собі образи, які стали частиною історії кіно.