"Детективное агентство "Лунный свет": сериал 80-х с Брюсом Уиллисом

Брюс Уиллис. Фото: скриншот из видео

В 1980-х и в начале 1990-х годов на телевидении появилось немало сериалов, которые впоследствии стали культовыми. Некоторые из них не просто собирали у экранов миллионы зрителей, но и открывали новые имена в кино. К таким проектам относится и "Детективное агентство "Лунный свет"" — сериал, соединивший детективную историю с комедией, драмой, пародией и гротеском.

Редакция Новини.LIVE расскажет подробнее об этом детективном сериале.

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Культовый сериал "Детективное агентство "Лунный свет""

В центре сюжета оказывается Мэдди Хейс — молодая модель, привыкшая к роскошной жизни. Но вдруг у нее возникают серьезные проблемы. Ее менеджер присваивает все ее деньги и сбегает из страны. Мэдди остается практически без средств на существование.

Единственное, что у нее еще остается, — дом и несколько компаний, приносящих одни убытки. Девушка решает избавиться от убыточного бизнеса. Среди ее активов есть небольшое детективное агентство, которым руководит частный детектив Дэвид Эддисон.

Он не хочет, чтобы компанию продавали. Он предлагает Мэдди другой вариант: она оставляет агентство и делает его своим полноправным партнером, а он берет на себя задачу превратить убыточную фирму в прибыльную.

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Так Мэдди неожиданно для себя начинает работать в мире частных расследований. Вместе с Дэвидом ей приходится заниматься поиском пропавших людей, следить за неверными супругами и распутывать самые разнообразные дела.

Главные роли исполнили Сибилл Шеперд и молодой Брюс Уиллис, который на тот момент еще не был большой голливудской звездой. Сериал выходил на американском телеканале ABC с 1985 по 1989 год. За это время зрители увидели пять сезонов и 66 эпизодов.

Интересно, что кандидатуру Сибилл Шеперд на роль Мэдди рассматривали с самого начала. А вот поиски актера на роль Дэвида оказались гораздо сложнее. На прослушивание пришли около 3 тысяч претендентов.

Брюс Уиллис был одним из последних актеров, которых пригласили на пробы. Однако именно он сумел убедить создателей сериала и получил роль Дэвида Эддисона.

Среди других кандидатов называли Роберта Блейка. Сама Сибилл Шеперд хотела видеть своим партнером актера Харли Вентона. Однако окончательный выбор пал на Уиллиса. Именно эта роль стала для него важным шагом к большой карьере в кино.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году на Netflix вышли новые детективные сериалы с различными интересными сюжетами. Среди них — "Кровавая жертва", "Жуткие отношения: Найди меня" и "Людвиг".

Также Новини.LIVE сообщали, что "Психо" и "Сияние" вышли десятилетия назад, но отдельные сцены из этих фильмов до сих пор узнают даже те, кто их не смотрел. Обе картины оказали сильное влияние на жанр ужасов и оставили после себя образы, которые стали частью истории кино.