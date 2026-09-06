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Главная Кино 2 культовых фильма ужасов, ставшие легендами мирового кино

2 культовых фильма ужасов, ставшие легендами мирового кино

Ua ru
6 сентября 2026 12:26
"Психо" и "Сияние": 2 культовых фильма ужасов, которые знает почти весь мир
Главный герой фильма "Сияние". Фото: скриншот из видео

Речь идет о старых фильмах ужасов, которые до сих пор легко узнать по одному кадру. "Психо" подарил кино одну из самых известных сцен в душе, а "Сияние" можно узнать по жутких коридорах отеля. Обе картины в свое время заставили зрителей по-другому взглянуть на то, что может пугать на экране. Вспоминаем два фильма, ставшие классикой жанра.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Психо" (Psycho, 1960)

Мэрион Крейн решает, что 40 тысяч долларов, которые она взяла с работы, могут стать началом новой жизни. Женщина садится в машину и покидает город, но по дороге решает остановиться на ночь в мотеле Бейтс. Место кажется тихим и спокойным, а его владелец Норман производит впечатление одинокого и вежливого парня.

Норман живет вместе с матерью, которая постоянно контролирует сына. Саму женщину Мэрион не видит, зато слышит ее голос. Вскоре становится ясно, что в этом доме давно происходит что-то странное.

  • Интересно, что Хичкок не пытается напугать зрителя на каждом шагу. Наоборот, в начале "Психо" больше похож на криминальную историю о краже денег и побеге. Зритель следит за Марион, понимает ее страх и ждет, когда полиция выйдет на ее след. А затем фильм резко поворачивает все в совершенно другую сторону.

Сцена в душе стала настолько известной, что давно живет отдельно от самого фильма. Ее пародировали, цитировали и повторяли десятки раз.

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"Сияние" (The Shining, 1980)

Джек Торренс приезжает в отель "Оверлук" вместе с женой Венди и маленьким сыном Дэнни. Зимой отель закрывают для гостей, поэтому семья должна оставаться там практически одна.

Джек устраивается на работу смотрителем и сначала воспринимает эту поездку как шанс спокойно поработать над книгой. Но тишина огромного дома очень быстро начинает действовать ему на нервы. Венди постепенно замечает изменения в поведении Джека. Он становится раздражительным и отстраненным.

В "Сиянии" Стэнли Кубрик не полагается на постоянные резкие моменты. Здесь страшно от длинных пустых коридоров и осознания того, что помощи ждать неоткуда. Отель огромный, но создается ощущение, что бежать главным героям просто некуда.

Отдельные образы из фильма давно стали частью попкультуры: близняшки в коридоре, надпись "REDRUM", дверь и топор Джека. Даже люди, которые не видели фильм целиком, часто знают эти кадры.

Ранее мы писали о том, что инди-хорроры давно доказали, что для жуткой истории не нужны огромные бюджеты и сложные спецэффекты. "The Mortuary Assistant" переносит на экран игру, которая в свое время напугала игроков своими приемами.

Также Новини.LIVE сообщали, что Нив Кэмпбелл не появилась в шестой части "Крика", хотя ее героиня Сидни Прескотт остается одной из главных фигур франшизы. Актриса объяснила, почему решила не возвращаться в фильм и что именно повлияло на ее решение.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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