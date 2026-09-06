"Психо" і "Сяйво": 2 культових фільми жахів, які знає майже весь світ

Головний герой фільму "Сяйво". Фото: скриншот з відео

Мова про старі горори, які досі легко впізнати за одним кадром. "Психо" подарував кіно одну з найвідоміших сцен у душі, а "Сяйво" можна впізнати по моторошних коридорах готелю. Обидві стрічки свого часу змусили глядачів інакше подивитися на те, що може лякати на екрані. Згадуємо два фільми, які стали класикою жанру.

Редакція Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Психо" (Psycho, 1960)

Меріон Крейн вирішує, що 40 тисяч доларів, які вона взяла на роботі, можуть стати початком нового життя. Жінка сідає в машину й залишає місто, але дорогою вирішує зупинитися на ніч у мотелі Бейтс. Місце здається тихим та спокійним, а його власник Норман справляє враження самотнього й ввічливого хлопця.

Норман живе разом із матір'ю, яка постійно контролює сина. Саму жінку Меріон не бачить, зате чує її голос. Невдовзі стає зрозуміло, що в цьому будинку давно відбувається щось дивне.

Цікаво, що Хічкок не намагається налякати глядача на кожному кроці. Навпаки, на початку "Психо" більше схожий на кримінальну історію про крадіжку грошей і втечу. Глядач стежить за Меріон, розуміє її страх і чекає, коли поліція вийде на її слід. А потім фільм різко повертає все в зовсім інший бік.

Сцена в душі стала настільки відомою, що давно живе окремо від самого фільму. Її пародіювали, цитували й повторювали десятки разів.

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"Сяйво" (The Shining, 1980)

Джек Торренс приїжджає до готелю "Оверлук" разом із дружиною Венді та маленьким сином Денні. Узимку готель закривають для гостей, тому родина має залишатися там практично сама.

Джек отримує роботу доглядача і спочатку сприймає цю поїздку як шанс спокійно попрацювати над книгою. Але тиша величезного будинку дуже швидко починає діяти йому на нерви. Венді поступово помічає зміни в поведінці Джека. Він стає дратівливим та відстороненим.

У "Сяйві" Стенлі Кубрик не покладається на постійні різкі моменти. Тут страшно від довгих порожніх коридорів і розуміння, що допомоги чекати нізвідки. Готель величезний, але відчуття таке, що тікати головним героям просто нікуди.

Окремі образи з фільму давно стали частиною попкультури: близнючки в коридорі, напис "REDRUM", двері та сокира Джека. Навіть люди, які не бачили стрічку повністю, часто знають ці кадри.

Раніше ми писали про те, що інді-горори давно довели, що для моторошної історії не потрібні величезні бюджети та складні спецефекти. "The Mortuary Assistant" переносить на екран гру, яка свого часу налякала гравців своїми прийомами.

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