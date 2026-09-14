Жінка з IQ 160 допомагає поліції: чому детективний серіал "Високий потенціал" став популярним

Головна героїня серіалу "Високий потенціал". Фото: скриншот з відео

Вона виховує трьох дітей, працює нічною прибиральницею у відділку поліції та має IQ 160. Морган не збиралася ставати детективом, але одного разу помітила помилку в матеріалах кримінальної справи, яку не побачили досвідчені слідчі. Так починається історія американського серіалу "Високий потенціал". Морган доводить, що для розкриття злочину іноді достатньо просто подивитися на справу під іншим кутом.

Редакція Новини.LIVE розповість про унікальність цього серіалу детальніше.

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Чому варто подивитися серіал "Високий потенціал"

По сюжету Морган 38 років. Вона сама виховує дітей, працює вночі та постійно намагається звести сімейний бюджет. Її життя складно назвати спокійним, але жінка швидко помічає деталі й легко знаходить зв’язки між речами, які інші навіть не намагаються поєднати.

Одного разу під час прибирання Морган звертає увагу на матеріали нерозкритої справи. Вона читає їх і розуміє, де слідчі пішли не в тому напрямку. Жінка залишає свої зауваження, після чого ними зацікавлюється детектив Карадес.

Спочатку він не надто серйозно ставиться до незнайомої жінки без досвіду роботи в поліції. Та коли її припущення допомагають у розслідуванні, Карадесу доводиться змінити думку. Так Морган отримує шанс долучитися до роботи детективів.

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Її підхід сильно відрізняється від того, як звикли працювати поліцейські. Морган може поставити незручне запитання, звернути увагу на дрібницю або запропонувати версію, яку ніхто не розглядав. Вона не боїться сперечатися і не надто переймається тим, що про неї думають колеги.

Паралельно серіал показує життя Морган за межами роботи. Їй потрібно виховувати трьох дітей, заробляти гроші та вирішувати звичайні сімейні проблеми. Через це кримінальні історії не перетворюються на суцільну похмурість, а в сюжеті вистачає легких і кумедних моментів.

"Високий потенціал" — американська адаптація французького серіалу "Розумниця". Головну роль виконала Кейтлін Олсон. Також у серіалі знялися Міа Лоу, Аміра Джонсон, Майа Джей Бастідас, Сара Сміт та інші актори.

Перший сезон вийшов 17 вересня 2024 року й складається з 13 епізодів. Другий сезон отримав 18 серій. У березні 2026 року серіал продовжили на третій сезон.

За даними IMDb, "Високий потенціал" має оцінку 7,6 бала з 10. На Rotten Tomatoes серіал отримав 96% схвалення від критиків, а його оцінка на Metacritic становить 70 балів зі 100.

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