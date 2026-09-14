Женщина с IQ 160 помогает полиции: почему детективный сериал "Высокий потенциал" так популярен

Главная героиня сериала "Высокий потенциал". Фото: скриншот из видео

Она воспитывает троих детей, работает ночной уборщицей в полицейском участке и имеет IQ 160. Морган не собиралась становиться детективом, но однажды заметила ошибку в материалах уголовного дела, которую не заметили опытные следователи. Так начинается история американского сериала "Высокий потенциал". Морган доказывает, что для раскрытия преступления иногда достаточно просто посмотреть на дело под другим углом.

Редакция Новини.LIVE расскажет об уникальности этого сериала подробнее.

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Почему стоит посмотреть сериал "Высокий потенциал"

По сюжету Морган 38 лет. Она сама воспитывает детей, работает по ночам и постоянно пытается свести концы с концами. Ее жизнь сложно назвать спокойной, но женщина быстро замечает детали и легко находит связи между вещами, которые другие даже не пытаются соединить.

Однажды во время уборки Морган обращает внимание на материалы нераскрытого дела. Она читает их и понимает, в каком направлении следователи пошли неверно. Женщина оставляет свои замечания, после чего ими заинтересовывается детектив Карадес.

Сначала он не слишком серьезно относится к незнакомой женщине без опыта работы в полиции. Но когда ее предположения помогают в расследовании, Карадесу приходится изменить свое мнение. Так Морган получает шанс присоединиться к работе детективов.

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Ее подход сильно отличается от того, как привыкли работать полицейские. Морган может задать неудобный вопрос, обратить внимание на мелочь или предложить версию, которую никто не рассматривал. Она не боится спорить и не слишком переживает из-за того, что о ней думают коллеги.

Параллельно сериал показывает жизнь Морган за пределами работы. Ей нужно воспитывать троих детей, зарабатывать деньги и решать обычные семейные проблемы. Благодаря этому криминальные истории не превращаются в сплошную мрачность, а в сюжете хватает легких и забавных моментов.

"Высокий потенциал" — американская адаптация французского сериала "Умница". Главную роль исполнила Кейтлин Олсон. Также в сериале снялись Миа Лоу, Амира Джонсон, Майя Джей Бастидас, Сара Смит и другие актеры.

Первый сезон вышел 17 сентября 2024 года и состоит из 13 эпизодов. Второй сезон насчитывает 18 серий. В марте 2026 года сериал продлили на третий сезон.

По данным IMDb, "Высокий потенциал" имеет оценку 7,6 балла из 10. На Rotten Tomatoes сериал получил 96% одобрения от критиков, а его оценка на Metacritic составляет 70 баллов из 100.

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