Новый украинский сериал "Такси для опера": детектив, который начинается с поездки

Главные герои "Такси для оперы". Фото: скриншот из видео

На телеканале 2+2 уже стартовал новый украинский сериал "Такси для опера". Это 16-серийная детективно-комедийная история о таксисте и правоохранителе, которые при необычных обстоятельствах становятся напарниками. Главные роли исполнили Григорий Бакланов, известный по сериалу "Поймать Кайдаша", и Дмитрий Вивчарюк, снимавшийся, в частности, в фильме "Довбуш".

Новини.LIVE расскажет об этом новом сериале подробнее.

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Какой новый украинский сериал стоит посмотреть

Главный герой сериала — таксист Мотя. Он легко находит общий язык с людьми, быстро ориентируется в незнакомых ситуациях и часто доверяет собственной интуиции. Его будущий напарник Пасич работает следователем. Он хорошо знает свое дело, но из-за неуверенности в себе не может в полной мере проявить свои способности на работе.

Знакомство мужчин начинается совсем не так, как могло бы показаться. Мотя оказывается под подозрением по делу об убийстве. Однако случайно услышанная им фраза помогает следствию выйти на след преступника.

После этого пути Моти и Пасича уже не расходятся. Мужчины начинают вместе расследовать уголовные дела. Пасич опирается на профессиональный опыт и правила, а Мотя часто замечает то, что другие оставляют без внимания.

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За легким юмором и приключениями героев скрывается еще одна сюжетная линия. У Моти есть тайна, связанная с криминальным авторитетом по прозвищу Бугай. Прошлое таксиста постепенно дает о себе знать и создает для него новые проблемы. Из-за этой истории Мотя и Пасич оказываются в опасной ситуации.

Поэтому сериал не ограничивается отдельными детективными делами. Личная история Моти развивается на протяжении всех 16 эпизодов и придает сюжету драматического напряжения.

Кто сыграл в сериале "Такси для оперы"

Роль Моти исполнил Григорий Бакланов . Его герой на первый взгляд кажется веселым и беззаботным, но за шутками скрывается человек, которому приходится делать непростой выбор.

. Его герой на первый взгляд кажется веселым и беззаботным, но за шутками скрывается человек, которому приходится делать непростой выбор. Пасича сыграл Дмитрий Вивчарюк . Его персонаж — честный правоохранитель, который постепенно учится действовать смелее и доверять собственным решениям.

. Его персонаж — честный правоохранитель, который постепенно учится действовать смелее и доверять собственным решениям. В сериале также снялись Алексей Череватенко, Сергей Кияшко, Анастасия Нестеренко, Наталья Корецкая, Михаил Жонин, Валерий Швец и другие украинские актеры.

Кто работал над сериалом

Режиссером "Такси для опера" стал Владимир Янощук. Идею сериала придумал Артем Кобзан, который вместе с Марком Лимаренко работал над сценарием.

Продюсер проекта — Сергей Карпенко, генеральный продюсер — Сергей Кизима. Производством сериала занималась компания SFERA FILM.

Сериал "Такси для оперы" уже можно смотреть на телеканале 2+2.

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