Фільми 2026 року з найвищими оцінками від критиків: що варто подивитися

Фрагмент з фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день". Фото: скриншот з відео

Цей 2026 рік уже встиг подарувати глядачам чимало фільмів, які сподобалися критикам. У звʼязку з цим, ми вирішили згадати про стрічки різних жанрів із високими оцінками на Rotten Tomatoes. З цієї добірки точно можна щось знайти собі на вечір.

Новини.LIVE розповість про те, які фільми можна подивитися ввечері.

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"Залаштунки"

Кларк переживає складний період. Його меблевий магазин приносить дедалі менше грошей, а шлюб розпався. Одного дня чоловік спускається в підвал, щоб перевірити електрощиток, і помічає дивну щілину в стіні.

За нею ховається зовсім інший світ. Кларк потрапляє до величезного лабіринту з порожніх жовтих кімнат і довгих коридорів. Він хоче зрозуміти, що це за місце і як із нього вибратися. До пошуків долучаються його асистентка Кет та її хлопець Боббі. Разом вони заходять у невідомий вимір, не знаючи, чи зможуть повернутися назад.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 87% схвальних відгуків.

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"Шлях до злочину"

У центрі історії — злочинець, якого довго не може спіймати поліція. Його вчинки тримають у напрузі ціле місто, а слідчі раз по раз втрачають його слід. Ситуація змінюється після зустрічі злочинця з розчарованою страховою брокеркою. З незрозумілих для обох причин вони змушені працювати разом.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 88% схвальних відгуків.

"Гострі картузи: Безсмертний"

Томмі Шелбі залишився далеко від Бірмінгема і намагається жити зі спогадами про минуле. Його не відпускають думки про людей, які загинули через його рішення. Тим часом Європа опиняється на порозі нової війни.

У Бірмінгемі "гострими картузами" вже керує син Томмі. Його рішення можуть поставити під загрозу не лише родину, а й усе, що Шелбі будували роками.

Спочатку Томмі не хоче повертатися до старого життя. Він вважає, що більше не має колишньої сили та впливу. Але обставини змушують його змінити рішення. Зрештою Шелбі повертається до Бірмінгема, щоб знайти сина та розібратися з новою загрозою. Для цього йому знову доведеться діяти жорстко й холоднокровно. Минуле, від якого він намагався втекти, знову опиняється зовсім поруч.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 90% схвальних відгуків.

"Людина-павук: Абсолютно новий день"

Пітер Паркер продовжує боротися зі злочинцями, хоча для більшості людей він став чужою людиною. Ніхто не пам'ятає, ким він є, а його друзі давно живуть власним життям. Самотність змушує Пітера змінюватися. Але він ще не знає, до чого приведуть ці зміни. Тим часом над містом з'являється нова загроза.

Цього разу Людині-павуку доведеться зіткнутися з ворогом, якого не можна побачити. Пітер може втратити ще більше, але саме його нові здібності та рішення можуть допомогти зупинити небезпеку.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 90% схвальних відгуків.

"28 років потому: Храм кісток"

Після епідемії вірусу люті світ перетворився на небезпечне місце. Юний Спайк потрапляє до секти "Пальці", якою керує фанатичний сатаніст Сер Лорд Джиммі Крістал. Щоб залишитися в угрупованні, хлопець має пройти жорстокий обряд і битися з суперником. Після перемоги він отримує нове ім'я — Джиммі, як і решта членів секти.

В іншій частині цього спустошеного світу доктор Ієн Келсон шукає спосіб вижити серед заражених. Він ховається від них і водночас будує Храм Кісток. Це місце має стати пам'яттю про тих, хто загинув під час епідемії.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 91% схвальних відгуків.

"Одіссея"

Після падіння Трої Одіссей вирушає додому разом зі своїм військом. Але шлях до Ітаки розтягується на десять років. Після загибелі циклопа Поліфема Посейдон гнівається на героя та прирікає його на довгі мандри морем.

Одіссей та його люди опиняються на незнайомих островах. На них чекають лотофаги, чари Кірки, яка здатна перетворювати людей на тварин, і сирени з їхнім смертельним співом. Навіть полон у німфи Каліпсо не змушує Одіссея відмовитися від повернення додому. Та кожне нове випробування забирає життя його товаришів.

На Ітаці тим часом усі вважають царя загиблим. Його палац заповнюють женихи Пенелопи. Вони витрачають майно Одіссея і вимагають, щоб цариця обрала нового чоловіка.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 94% схвальних відгуків.

Раніше ми писали про те, що новий шпигунський трилер Гая Річі з Генрі Кавіллом не став великим хітом у кінотеатрах, зате добре показав себе на Amazon. У США фільм понад 100 днів залишається серед найпопулярніших платних стрічок платформи.

Також Новини.LIVE повідомляли про фільми, які після фінальних титрів залишають більше запитань, ніж відповідей. Під час повторного перегляду в них можна помітити деталі, натяки та сцени, сенс яких стає зрозумілим лише після того, як ви вже знаєте фінал.