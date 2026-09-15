Новий фільм Гая Річі увійшов до найпопулярніших на Amazon: збережіть собі на вечір

Головні герої фільму "Брудні гроші". Фото: скриншот з відео

Новий шпигунський трилер Гая Річі з Генрі Кавіллом несподівано добре почувається у цифровому прокаті. Фільм уже понад 100 днів тримається серед найпопулярніших платних стрічок Amazon у США, хоча в кінотеатрах показав значно скромніший результат. Відзначимо, що для Генрі Кавілла шпигунські історії це вже знайомий жанр.

Редакція Новини.LIVE розповість про новий фільм з ним детальніше.

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Глядачі знають Генрі Кавілла насамперед як Супермена з фільмів DC та Геральта з Рівії із серіалу Netflix "Відьмак". Та ще до цих ролей актор встиг попрацювати у жанрі шпигунського кіно. Кавілл свого часу розглядався на роль Джеймса Бонда, а у фільмі "Агенти А.Н.К.Л." зіграв агента Наполеона Соло. Саме ця робота закріпила за ним образ героя, який легко почувається у шпигунських сюжетах.

Сюжет фільму "Брудні гроші"

Події фільму розгортаються навколо підпільної мережі, через яку кримінальні гроші переміщуються Брукліном. Для цього злочинці використовують звичайні бари, які вдень здаються цілком легальними закладами, а насправді можуть служити тимчасовими схованками для готівки.

Головний герой Боб працює барменом в одному з таких місць. Він не хоче мати справу з кримінальним світом, але втекти від нього не виходить. Однієї ночі з бару зникає понад 5 тисяч доларів, і після цього ситуація для Боба різко змінюється. Гроші потрібно повернути, а боси кримінального бізнесу починають шукати винних. Одночасно до справи придивляється поліція, а люди навколо Боба поводяться дедалі підозріліше. Він опиняється між злочинцями та правоохоронцями й уже не може зрозуміти, кому взагалі можна довіряти.

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Останніми роками Кавілл не раз працював із Гаєм Річі. Після "Агентів А.Н.К.Л." вони знову зустрілися на знімальному майданчику "Міністерства неджентльменської війни". Ще одним спільним проєктом став трилер "Брудні гроші".

Цього разу фільм не зміг похвалитися великими касовими зборами. Після прем'єри 15 травня він заробив у світовому прокаті лише 27,8 мільйонів доларів. При цьому бюджет стрічки оцінювали у 70 мільйонів доларів.

Після завершення кінотеатрального прокату картина отримала друге життя у цифровому форматі. "Брудні гроші" вже понад 100 днів залишаються у топ-25 платних фільмів Amazon у США. Глядачі можуть придбати цифрову копію стрічки, і саме цей формат допоміг фільму продовжити заробляти після слабкого старту в кінотеатрах.

Для Кавілла співпраця з Amazon на цьому не закінчується. Актор також працює над екранізацією популярного всесвіту Warhammer 40,000, яку розробляє стримінговий сервіс.

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