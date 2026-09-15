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Главная Кино Новый триллер Гая Ричи набрал миллионы просмотров в интернете

Новый триллер Гая Ричи набрал миллионы просмотров в интернете

Ua ru
15 сентября 2026 14:28
Новый фильм Гая Ричи вошел в число самых популярных на Amazon: сохраните его на вечер
Главные герои фильма "Грязные деньги". Фото: скриншот из видео

Новый шпионский триллер Гая Ричи с Генри Кавиллом неожиданно хорошо держится в цифровом прокате. Фильм уже более 100 дней держится в числе самых популярных платных фильмов Amazon в США, хотя в кинотеатрах показал гораздо более скромный результат. Отметим, что для Генри Кавилла шпионские истории — это уже знакомый жанр.

Редакция Новини.LIVE расскажет о новом фильме с его участием подробнее.

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Зрители знают Генри Кавилла прежде всего как Супермена из фильмов DC и Геральта из Ривии из сериала Netflix "Ведьмак". Но еще до этих ролей актер успел поработать в жанре шпионского кино. Кавилл в свое время рассматривался на роль Джеймса Бонда, а в фильме "Агенты А.Н.К.Л." сыграл агента Наполеона Соло. Именно эта работа закрепила за ним образ героя, который легко чувствует себя в шпионских сюжетах.

Сюжет фильма "Грязные деньги"

События фильма разворачиваются вокруг подпольной сети, через которую криминальные деньги перемещаются по Бруклину. Для этого преступники используют обычные бары, которые днем кажутся вполне легальными заведениями, а на самом деле могут служить временными тайниками для наличных.

Главный герой Боб работает барменом в одном из таких заведений. Он не хочет иметь дело с криминальным миром, но уйти от него не получается. Однажды ночью из бара пропадает более 5 тысяч долларов, и после этого ситуация для Боба резко меняется. Деньги нужно вернуть, а боссы криминального бизнеса начинают искать виновных. Одновременно к делу пристает полиция, а люди вокруг Боба ведут себя все более подозрительно. Он оказывается между преступниками и правоохранителями и уже не может понять, кому вообще можно доверять.

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Фильм Гая Ричи нашел свою аудиторию после выхода в кинотеатрах

В последние годы Кавилл не раз работал с Гаем Ричи. После "Агентов А.Н.К.Л." они снова встретились на съемочной площадке "Министерства неджентльменской войны". Еще одним совместным проектом стал триллер "Грязные деньги".

На этот раз фильм не смог похвастаться большими кассовыми сборами. После премьеры 15 мая он заработал в мировом прокате всего 27,8 миллиона долларов. При этом бюджет картины оценивался в 70 миллионов долларов.

После завершения кинопроката картина обрела вторую жизнь в цифровом формате. "Грязные деньги" уже более 100 дней остаются в топ-25 платных фильмов Amazon в США. Зрители могут приобрести цифровую копию фильма, и именно этот формат помог картине продолжить зарабатывать после слабого старта в кинотеатрах.

Для Кавилла сотрудничество с Amazon на этом не заканчивается. Актер также работает над экранизацией популярной вселенной Warhammer 40,000, которую разрабатывает стриминговый сервис.

Ранее мы писали о трех детективных сериалах, в которых по семь эпизодов. Здесь есть убийство на закрытой встрече в заснеженной Исландии, увлекающая охота на убийцу Авраама Линкольна и расследование в маленьком американском городке.

Также Новини.LIVE сообщали, что после финала "Менталиста" прошло 11 лет, но в 2026 году сериал снова стали активно смотреть. В марте все семь сезонов стали доступны на Netflix в Великобритании, Канаде, Австралии и ряде стран Латинской Америки, что вновь привлекло внимание к истории Патрика Джейна.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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