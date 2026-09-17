Фильмы 2026 года с самыми высокими оценками от критиков: что стоит посмотреть

Фрагмент из фильма "Человек-паук: Совершенно новый день". Фото: скриншот из видео

Этот 2026 год уже успел подарить зрителям немало фильмов, которые понравились критикам. В связи с этим мы решили вспомнить о картинах разных жанров с высокими оценками на Rotten Tomatoes. В этой подборке точно можно найти что-нибудь для вечернего просмотра.

Новини.LIVE расскажет о том, какие фильмы можно посмотреть вечером.

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"За кулисами"

Кларк переживает сложный период. Его мебельный магазин приносит все меньше денег, а брак распался. Однажды мужчина спускается в подвал, чтобы проверить электрощиток, и замечает странную щель в стене.

За ней скрывается совершенно другой мир. Кларк попадает в огромный лабиринт из пустых желтых комнат и длинных коридоров. Он хочет понять, что это за место и как из него выбраться. К поискам присоединяются его ассистентка Кэт и ее парень Бобби. Вместе они попадают в неизвестное измерение, не зная, смогут ли вернуться обратно.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 87% положительных отзывов.

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"Путь к преступлению"

В центре истории — преступник, которого долго не может поймать полиция. Его поступки держат в напряжении целый город, а следователи раз за разом теряют его след. Ситуация меняется после встречи преступника с разочарованной страховой брокершей. По непонятным для обоих причинам они вынуждены работать вместе.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 88% положительных отзывов.

"Острые козырьки: Бессмертный"

Томми Шелби остался вдали от Бирмингема и пытается жить воспоминаниями о прошлом. Его не отпускают мысли о людях, погибших из-за его решений. Тем временем Европа оказывается на пороге новой войны.

В Бирмингеме "Острыми козырьками" уже руководит сын Томми. Но его решения могут поставить под угрозу не только семью, но и все, что Шелби строили годами.

Сначала Томми не хочет возвращаться к прежней жизни. Он считает, что больше не обладает прежней силой и влиянием. Но обстоятельства заставляют его изменить решение. В конце концов Шелби возвращается в Бирмингем, чтобы найти сына и разобраться с новой угрозой. Для этого ему снова придется действовать жестко и хладнокровно. Прошлое, от которого он пытался сбежать, снова оказывается совсем рядом.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 90% положительных отзывов.

"Человек-паук: Совершенно новый день"

Питер Паркер продолжает бороться с преступниками, хотя для большинства людей он стал чужим человеком. Никто не помнит, кто он такой, а его друзья давно живут своей жизнью. Одиночество заставляет Питера меняться. Но он еще не знает, к чему приведут эти изменения. Тем временем над городом надвигается новая угроза.

На этот раз Человеку-пауку придется столкнуться с врагом, которого нельзя увидеть. Питер может потерять еще больше, но именно его новые способности и решения могут помочь остановить опасность.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 90% положительных отзывов.

"28 лет спустя: Храм костей"

После эпидемии вируса ярости мир превратился в опасное место. Юный Спайк попадает в секту "Пальцы", которой руководит фанатичный сатанист Сэр Лорд Джимми Кристал. Чтобы остаться в группировке, парень должен пройти жестокий обряд и сразиться с соперником. После победы он получает новое имя — Джимми, как и остальные члены секты.

В другой части этого опустошенного мира доктор Иэн Келсон ищет способ выжить среди зараженных. Он скрывается от них и одновременно строит Храм Костей. Это место должно стать памятью о тех, кто погиб во время эпидемии.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 91% положительных отзывов.

"Одиссея"

После падения Трои Одиссей отправляется домой вместе со своим войском. Но путь к Итаке растягивается на десять лет. После гибели циклопа Полифема Посейдон гневается на героя и обрекает его на долгие странствия по морю.

Одиссей и его люди оказываются на незнакомых островах. Их ждут лотофаги, чары Кирки, способной превращать людей в животных, и сирены с их смертоносным пением. Даже плен у нимфы Калипсо не заставляет Одиссея отказаться от возвращения домой. Но каждое новое испытание уносит жизни его товарищей.

На Итаке тем временем все считают царя погибшим. Его дворец заполняют женихи Пенелопы. Они растрачивают имущество Одиссея и требуют, чтобы царица выбрала нового мужа.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 94% положительных отзывов.

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