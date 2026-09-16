Школярі, студенти й серійні вбивці: 3 горори, які легко впізнати з першої сцени

Фрагмент з фільму "Міські легенди". Фото: скриншот з відео

У кожному місті є свої страшні історії. Зазвичай їх розповідають підліткам, щоб налякати або розважити. Але герої цих фільмів швидко з'ясовують, що деякі з таких історій можуть мати цілком реальне продовження. Мова піде про три горори, в яких молоді люди стикаються з убивствами, дивними легендами та людьми, що приховують страшні секрети.

Редакція Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Будинок воскових фігур"

Шестеро друзів їдуть на футбольний матч, але до місця призначення так і не дістаються. Їхня машина ламається посеред дороги, тому Вейд, Карлі та їхні друзі вирушають до найближчого містечка по запчастину.

Там майже немає людей. Вулиці здаються покинутими, а саме місто справляє дивне враження. Вейд і Карлі вирішують зайти до місцевого музею воскових фігур. Побачене там змушує їх швидко вийти: експонати настільки схожі на справжніх людей, що важко зрозуміти, де закінчується віск і починається реальність.

Після цього друзі знайомляться з Бо, який працює на місцевій заправці. Він пропонує їм допомогу, і компанія опиняється в його будинку. Саме там молоді люди дізнаються, що музей зовсім не такий безпечний, як їм здавалося. А його колекція має дуже незвичайне походження.

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"Вбивства в Черрі-Фоллс"

У Черрі-Фоллс знаходять мертвими двох школярів. Вони були парою. Розслідувати злочин береться місцевий шериф, але незабаром у місті стається ще одне вбивство.

Жертвою стає учениця тієї самої школи. Після цього вже ніхто не сумнівається, що в Черрі-Фоллс діє серійний убивця. Батьки забороняють дітям ходити самим, а школярі намагаються зрозуміти, хто може стояти за цими нападами. Поліція знаходить спільну рису між загиблими. Маніяк полює на незайманих. Для старшокласників це означає, що небезпека може чекати на будь-кого з них. Поки шериф шукає злочинця, молодь вигадує власний спосіб не стати його наступною жертвою.

"Міські легенди"

У студентському містечку один за одним гинуть люди. Злочини здаються не пов'язаними між собою, тому поліції складно знайти вбивцю. Студентка Наталі звертає увагу на деталь, яку інші пропустили. Те, що відбувається, дуже нагадує старі міські легенди. Спосіб убивства щоразу повторює одну з таких історій.

Наталі розуміє, що це не випадковість. Хтось навмисно переносить страшні легенди в реальне життя. Дівчина попереджає друзів, але її словам вірять не всі. А тим часом убивця вже обирає наступну історію і нову жертву.

Раніше ми писали про те, що Apple TV+ у 2026 році випустив горор-серіал "Бухта вдів", який швидко привернув увагу глядачів і критиків. На старті проєкт отримав 100% схвалення на Rotten Tomatoes, а за атмосферою його вже порівнюють із містичним серіалом "Ззовні".

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Психо" та "Сяйво" вийшли десятиліттями тому, але окремі сцени з цих фільмів досі впізнають навіть ті, хто їх не дивився. В одній стрічці це знаменита сцена в душі, в іншій — моторошні коридори готелю та образ Джека Торранса.