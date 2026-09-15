У цих фільмах нікому не можна було довіряти: трилери 90-х і 2000-х

Фрагмент з фільму "Аварія". Фото: скриншот з відео

У 90-х і 2000-х глядачів вміли грамотно інтригувати і тримати в напрузі без складних спецефектів. Саме тоді з'явилися трилери, які й сьогодні не втратили своєї популярності. Їхні сюжети грали на людських страхах, недовірі та несподіваних поворотах, тому багато з них пам'ятають досі.

Новини.LIVE розповість про культові стрічки тих часів.

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"Драбина Якова"

Після поранення у В'єтнамі Яков Сінгер повертається до Нью-Йорка й намагається почати життя заново. Проте війна не залишилася в минулому. Чоловіка переслідують спогади про загиблого сина та страшні події, які він пережив на фронті.

З часом Яков починає бачити дивні речі й уже не розуміє, чи може довіряти власним очам. Його єдиною опорою залишається друг Луїс. Але ситуація стає ще більш тривожною, коли Яков дізнається, що схожі видіння переслідують і його колишніх товаришів по службі.

"Море Солтона"

Після вбивства дружини Денні Паркер втрачає найдорожчу людину у своєму житті. Він хоче знайти того, хто забрав її життя, але швидко розуміє, що самотужки дістатися до злочинця буде майже неможливо. Вбивцю захищає потужне кримінальне угруповання. Тому Денні вирішує проникнути у злочинний світ і поступово наблизитися до потрібних людей. Для цього йому доводиться змінити власне життя та стати частиною середовища, якого раніше уникав.

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Чим далі просувається його пошук, тим небезпечнішою стає ця гра. Денні вже не може бути впевненим, хто справді допоможе йому, а хто готовий використати його у власних цілях.

"Аварія"

Джефф і Емі вирушають у дорогу, але їхня поїздка несподівано переривається посеред пустелі. Новий джип ламається, і пара опиняється далеко від людей та нормального зв'язку. Емі погоджується поїхати з далекобійником до придорожнього кафе, де можна скористатися телефоном. Джефф залишається біля машини, але невдовзі знаходить причину поломки та ремонтує автомобіль.

Після цього він вирушає до кафе, очікуючи забрати Емі. Та замість неї бачить лише здивованих людей. Власник закладу та відвідувачі стверджують, що жінки не бачили й узагалі не знають, про кого він говорить. Джеффу доводиться самому з'ясувати, куди зникла Емі та що насправді сталося дорогою.

Раніше ми писали про те, що гроші, спадок і бажання повернутися до життя багатіїв стають причиною небезпечної історії у фільмі "Мисливець за спадком". Герой намагається знову потрапити до кола найбагатших людей країни, але для цього йому доводиться зіткнутися з власною родиною та неочікуваними наслідками своїх рішень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у "Наглядачах" ліс стає пасткою для трьох незнайомців, які опиняються в дивному місці без можливості вибратися. Щоночі за ними спостерігають загадкові істоти, а вдень герої намагаються зрозуміти, чому саме вони опинилися в цьому лісі та як звідти втекти.