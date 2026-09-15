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Главная Кино В современных триллерах все по-другому: 3 фильма из 90-х и 2000-х

В современных триллерах все по-другому: 3 фильма из 90-х и 2000-х

Ua ru
15 сентября 2026 17:02
В этих фильмах нельзя было доверять никому: триллеры 90-х и 2000-х
Фрагмент из фильма "Авария". Фото: скриншот из видео

В 90-х и 2000-х годах зрителей умели грамотно интриговать и держать в напряжении без сложных спецэффектов. Именно тогда появились триллеры, которые и сегодня не утратили своей популярности. Их сюжеты играли на человеческих страхах, недоверии и неожиданных поворотах, поэтому многие из них помнят до сих пор.

Новини.LIVE расскажет о культовых фильмах тех времен.

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"Лестница Якова"

После ранения во Вьетнаме Яков Сингер возвращается в Нью-Йорк и пытается начать жизнь заново. Однако война не осталась в прошлом. Мужчину преследуют воспоминания о погибшем сыне и страшных событиях, которые он пережил на фронте.

Со временем Яков начинает видеть странные вещи и уже не понимает, можно ли доверять собственным глазам. Его единственной опорой остается друг Луис. Но ситуация становится еще более тревожной, когда Яков узнает, что подобные видения преследуют и его бывших сослуживцев.

"Море Солтона"

После убийства жены Денни Паркер теряет самого дорогого человека в своей жизни. Он хочет найти того, кто лишил ее жизни, но быстро понимает, что в одиночку добраться до преступника будет практически невозможно. Убийцу защищает влиятельная криминальная группировка. Поэтому Денни решает проникнуть в преступный мир и постепенно приблизиться к нужным людям. Для этого ему приходится изменить собственную жизнь и стать частью среды, которой он раньше избегал.

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Чем дальше продвигаются его поиски, тем опаснее становится эта игра. Дэнни уже не может быть уверен, кто действительно поможет ему, а кто готов использовать его в своих целях.

"Авария"

Джефф и Эми отправляются в путь, но их поездка неожиданно прерывается посреди пустыни. Новый джип ломается, и пара оказывается вдали от людей и нормальной связи. Эми соглашается поехать с дальнобойщиком в придорожное кафе, где можно воспользоваться телефоном. Джефф остается у машины, но вскоре находит причину поломки и ремонтирует автомобиль.

После этого он отправляется в кафе, рассчитывая забрать Эми. Но вместо нее видит только удивленных людей. Владелец заведения и посетители утверждают, что женщины не видели и вообще не знают, о ком он говорит. Джеффу приходится самому выяснить, куда исчезла Эми и что на самом деле произошло по дороге.

Ранее мы писали о том, что деньги, наследство и желание вернуться к жизни богачей становятся причиной опасной истории в фильме "Охотник за наследством". Герой пытается вновь попасть в круг самых богатых людей страны, но для этого ему приходится столкнуться с собственной семьей и неожиданными последствиями своих решений.

Также Новини.LIVE сообщали, что в фильме "Наблюдатели" лес становится ловушкой для троих незнакомцев, которые оказываются в странном месте без возможности выбраться. Каждую ночь за ними наблюдают загадочные существа, а днем герои пытаются понять, почему именно они оказались в этом лесу и как оттуда сбежать.

90-е триллеры фильмы подборка фильмов фильмы 2000-х
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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